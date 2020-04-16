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Священные животные: почему курица и заяц являются символами Пасхи в Британии

Священные животные: почему курица и заяц являются символами Пасхи в Британии
03:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Древние англичане поклонялись курам и зайцам.

Древние жители Британских островов поклонялись курам и зайцам. К такому выводу пришли ученые из команды профессора археологии Наоми Сайкс в своем материале, опубликованном в блоге Британского исследовательского совета искусств и гуманитарных наук (AHRC).

Археологи обнаружили, что древние жители Британских островов хоронили куриц и зайцев целыми, при этом такие действия они совершали вплоть до римского завоевания.

При этом зайцы и курицы не использовались этими народами и в качестве пищи — ни разу их кости в этих регионах не имели следов разделки, а хоронили их с почестями. Вероятно, с этим связана и современная традиция, в которой эти животные — одни из символов Пасхи в этом регионе.

Исследователи отмечают, что упоминание можно найти и в записях Цезаря, который писал, что британцы считают поедание зайцев, кур и гусей противным "божественному закону". Такие же записи есть и у других римских авторов, которые изучали древние британские народы.

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Такие культы начали угасать только с установлением в Британии христианства, особенно оказал влияние запрет на поедание четырехногих существ в Великий пост — это стимулировало употребление куриц.

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Великобритания, Археология, Пасха, Куры, Зайцы.
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