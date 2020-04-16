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Не единственный: у летучих мышей нашли еще шесть новых типов коронавируса

Не единственный: у летучих мышей нашли еще шесть новых типов коронавируса
03:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Ученые обнаружили шесть новых типов коронавируса у летучих мышей.

Ученые обнаружили шесть новых типов коронавируса у летучих мышей в Мьянме. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на исследование биологов из Смитсоновской программы глобального здравоохранения.

Международная группа ученых исследует именно летучих мышей в Мьянме, поскольку люди в этой стране чаще остальных вступают в тесный контакт с дикой природой. С мая 2016 по август 2018 года ученые набрали в этом регионе 750 образцов слюны и фекалий у этих животных. По оценкам ученых, у летучих мышей существуют тысячи типов коронавируса, большинство из них еще не обнаружены.

В новом исследовании удалось идентифицировать шесть новых типов коронавируса. Команда также обнаружила коронавирус, который ранее был найден в других местах в Юго-Восточной Азии, но никогда — в Мьянме.

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"Вирусные пандемии напоминают нам о том, насколько тесно здоровье человека связано со здоровьем дикой природы и окружающей среды", - говорит Марк Валитутто, ведущий автор исследования.

Открытие позволит в дальнейшем исследовать возможность передачи этих типов коронавируса от летучих мышей к людям, чтобы оценить риски возможного возникновения новых пандемий, аналогичной SARS-CoV-2.

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Летучие мыши, Биология, Коронавирус.
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