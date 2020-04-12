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Новое открытие о COVID-19: Коронавирус трех типов помог ученым предсказать следующие вспышки заболеваемости

Новое открытие о COVID-19: Коронавирус трех типов помог ученым предсказать следующие вспышки заболеваемости
21:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Сейчас в мире существуют три типа вируса SARS-CoV-2.

Исследователи из Кембриджского университета изучили филогенетическую эволюцию коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, какие мутации он претерпевал, мигрируя из Азии в другие части света. Статья об этом опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

В своей работе ученые провели анализ 160 полных геномов вируса, полученных от больных с тяжелыми симптомами Covid-19. Во время исследований были выделены три основных генетических варианта SARS-CoV-2. Авторы работы присвоили им индекс A, B и С - соответственно по времени происхождения.

При этом распространение вариантов вируса оказалось весьма неожиданным. Так, исходный тип A, который передался людям от летучих мышей и с которого с наибольшей вероятностью началась эпидемия в Ухане, оказался далеко не самым распространенным как в Китае, так и в Восточной Азии в целом.

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Оказалось, типы A и С более распространены в Европе и США. В Восточной Азии же самым частым стал тип B: при этом за пределы региона он распространялся, мутируя в производные типы. Это может быть либо следствием эффекта основателя, либо признаком того, что за пределами Азии наблюдается заметная иммунологическая и экологическая устойчивость к SARS-CoV-2 типа B.

Филогенетическая карта взаимосвязи различных подтипов коронавируса

Но картина распространения различных типов вируса далеко не везде однородна. Так, несмотря на доминирование разновидностей A и С в Европе, наиболее распространенным в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах оказался именно тип B. Этот факт свидетельствует о том, что вирус мог попасть в перечисленные страны непосредственно из Китая.

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А вот у первых заболевших в Италии, Франции, Англии и Швеции выявили именно тип С. В материковом Китае этот тип коронавируса отсутствует полностью, однако единичные случаи заражения типом С обнаружены в других странах и регионах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Южной Корее и Гонконге.

Детальное изучение геномов позволило ученым проследить пути мутаций и распространения патогенов. В некоторых случаях пути вируса были такими, что опытные путешественники могли бы обзавидоваться. Например, вирусный геном, полученный у мексиканского пациента (Covid-19 у него был диагностирован 28 февраля), "мигрировал" из Италии. При этом "итальянский" подтип вируса произошел от первого задокументированного больного в Мюнхене; он, в свою очередь, заразился от своего коллеги из Шанхая, получившего вирус во время поездки в Ухань с родителями.

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Работа, проведенная учеными из Кембриджа, позволяет не только пролить свет на эволюцию вируса, но и предсказать следующие вспышки заболеваемости и предпринять превентивные меры. Также ученые отметили, что стоит ожидать появления новых типов SARS-CoV-2 в ближайшее время: чтобы преодолевать устойчивость иммунной системы, патогену необходимо меняться.

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Пандемия, Мутация, Коронавирус, Covid-19, SARS-CoV-2.
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