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"Близнец" Земли: телескоп Kepler зафиксировал очередную экзопланету

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"Близнец" Земли: телескоп Kepler зафиксировал очередную экзопланету
20:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:В старых данных космического телескопа нашлась ещё одна экзопланета, очень похожая на Землю.

Космический телескоп Kepler проработал на орбите с 2009 по 2018 год, обнаружив несколько тысяч далеких экзопланет. Однако большинство из них намного крупнее Земли, и еще меньше находятся от своих звезд на подходящем расстоянии, создающем комфортные условия для потенциальной жизни. Однако анализ собранных Kepler данных продолжается, и недавно в них удалось заметить прежде ускользавшую от внимания планету Kepler-1649c.

В пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA Kepler-1649c называется самой похожей на нашу планетой из всех, обнаруженных с помощью Kepler. Расположенная в 300 световых годах от Земли, она всего лишь в 1,06 раза крупнее и получает от своей звезды 75 процентов энергии, которую мы получаем от Солнца. Подробнее о находке рассказывается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

С учетом расстояния до звезды и того, что она является сравнительно тусклым красным карликом, температура на Kepler-1649c может быть примерно той же, что у нас. Планета находится так близко к звезде, что год на ней продолжается около 19,5 земных суток. В той же системе имеется еще как минимум одна каменистая планета схожего размера, но ее орбита проходит еще почти вдвое ближе к звезде.

Экзопланета Kepler-1649c: взгляд художника / ©Daniel Rutter, NASA Ames Research Center

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Стоит сказать, что красные карлики - звезды более беспокойные, чем наше желтое Солнце. То и дело они выбрасывают мощные потоки излучения и частиц, способные уничтожить все живое на близкой планете. Также неизвестны ни состав, ни плотность атмосферы Kepler-1649c, от которых во многом зависит температура на ее поверхности.

На поверхности Kepler-1649c: взгляд художника / ©Daniel Rutter, NASA Ames Research Center

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Тем не менее пока планета выглядит одним из самых подходящих кандидатов на обитаемость. В самом деле, некоторые из известных экзопланет (например, TRAPPIST-1f) еще меньше отличаются от Земли размерами, а другие (например, TRAPPIST-1d) - температурой. Однако сочетание того и другого обнаруживается пока только у Kepler-1649c.

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НАСА, Земля, Телескоп, Экзопланета, Кеплер, Kepler-1649c, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1d.
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