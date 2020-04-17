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Новые ловушки для комаров помогут отследить виды, которые переносят болезни

Новые ловушки для комаров помогут отследить виды, которые переносят болезни
12:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Новая недорогая система позволит автоматически отслеживать передвижения комаров, которые переносят различные болезни.

Согласно данным ВОЗ, ежегодно от болезней, которые передаются комарами — малярии, лихорадки денге и желтой лихорадки, умирают сотни тысяч человек. Новая система позволит отслеживать виды насекомых, которые переносят эти болезни, и предупреждать человека и медицинские системы.

Такая удаленная система может значительно сократить трудозатраты, необходимые для наблюдения за комарами в данном районе, что значительно увеличивает возможности для проведения большего мониторинга - Руководитель исследовательской группы Адам Гудвин из Университета Джона Хопкинса.

В своем исследовании ученые описывают специальную систему ловушек для комаров, которые могут детально снимать этих насекомых и передавать данные в медицинские центры. Алгоритмы помогут автоматически указать на рисунок на крыльях насекомых, цвет чешуи и другие особенности, позволяющие определить, является ли комар переносчиком заболеваний.

Изображение ловушки с камерой

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Сейчас для определения возможного начала эпидемии сотрудникам ВОЗ приходится самостоятельно лететь в регионы, устанавливать специальные ловушки, потом собирать их и отвозить в лаборатории. Теперь этим занимается оптическая система, установленная в этих ловушках и анализирующая насекомых, которые попали внутрь.

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Исследование, Комары, Болезнь, Ученые, Наука, Ловушка.
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