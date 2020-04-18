Исследование: черви убивают себя ради развития колонии

Новости науки:Таким образом они сокращают конкуренцию за пропитание.

Раньше ученые считали, что старение — это появившийся в ходе эволюции механизм, который позволяет увеличить доступность пищи для молодых особей в колонии. Однако недавние исследования показали, что для эти выводы не относятся к большинству видов живых существ, которые сокращают популяцию с помощью естественного отбора.

В новой работе исследователи следили за поведением червей вида C. elegans — нематодных червей, которые разделяют часть генов с человеком и имеют небольшую продолжительность жизни. Поэтому они часто становятся моделью для экспериментов, направленных на замедление старения клеток.

Ученым уже известно, что мутации в генах нематод этого вида способны значительно увеличить их продолжительность жизни путем частичного "отключения" механизма старения.

В новом исследовании биологи составили компьютерное моделирование жизни колонии C. elegans, пропитание у которой было ограничено. Анализ показал, что у нематод также существует механизм сокращения продолжительности жизни — другими словами, гибели ради интересов колонии. Согласно моделированию, сокращение продолжительности жизни отдельных червей увеличивает репродуктивную способность колонии.

"Наши выводы согласуются со старой теорией о том, что старение выгодно с точки зрения увеличения доступности пищи для более молодых особей. Но адаптивная смерть может развиваются только в определенных условиях, когда популяции близкородственных особей не смешиваются с не родственниками. Наше исследование показало, что адаптивная смерть не имеет отношения к людям, но, похоже, часто случается с микроорганизмами, живущими колониями" - Дэвид Джемс, ведущий автор исследования.