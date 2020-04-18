Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский - украинцам: Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив
Зеленский - украинцам: Давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив
COVID-19 в Украине: Минздрав обещает повышение зарплат медикам
COVID-19 в Украине: Минздрав обещает повышение зарплат медикам
Вот это поворот: как Ломаченко может помочь Хэйни "заполучить" Лопеса
Вот это поворот: как Ломаченко может помочь Хэйни "заполучить" Лопеса
Страстная суббота 2020: что нужно сегодня сделать
Страстная суббота 2020: что нужно сегодня сделать

Исследование: черви убивают себя ради развития колонии

Исследование: черви убивают себя ради развития колонии
11:43 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости науки:Таким образом они сокращают конкуренцию за пропитание.

Раньше ученые считали, что старение — это появившийся в ходе эволюции механизм, который позволяет увеличить доступность пищи для молодых особей в колонии. Однако недавние исследования показали, что для эти выводы не относятся к большинству видов живых существ, которые сокращают популяцию с помощью естественного отбора.

В новой работе исследователи следили за поведением червей вида C. elegans — нематодных червей, которые разделяют часть генов с человеком и имеют небольшую продолжительность жизни. Поэтому они часто становятся моделью для экспериментов, направленных на замедление старения клеток.

Ученым уже известно, что мутации в генах нематод этого вида способны значительно увеличить их продолжительность жизни путем частичного "отключения" механизма старения.

В новом исследовании биологи составили компьютерное моделирование жизни колонии C. elegans, пропитание у которой было ограничено. Анализ показал, что у нематод также существует механизм сокращения продолжительности жизни — другими словами, гибели ради интересов колонии. Согласно моделированию, сокращение продолжительности жизни отдельных червей увеличивает репродуктивную способность колонии.

Новые ловушки для комаров помогут отследить виды, которые переносят болезни

"Наши выводы согласуются со старой теорией о том, что старение выгодно с точки зрения увеличения доступности пищи для более молодых особей. Но адаптивная смерть может развиваются только в определенных условиях, когда популяции близкородственных особей не смешиваются с не родственниками. Наше исследование показало, что адаптивная смерть не имеет отношения к людям, но, похоже, часто случается с микроорганизмами, живущими колониями" - Дэвид Джемс, ведущий автор исследования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Колония, Ученые, Наука, Черви.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная суббота 2020: что запрещается делать в этот день
02 Не заморачивалась с нарядом: Эльза Хоск позировала обнаженной (Фото)
03 Глава МВФ рассказала о мировой экономике после пандемии
04 Что нельзя есть, если вы худеете: список
05 Обломки распавшейся кометы ATLAS летят в сторону Солнца (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
Чем порадует погода на Пасху-2020: прогнозы синоптиков
Чем порадует погода на Пасху: прогнозы синоптиков
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 18 апреля
Холостяк 10 сезон 7 выпуск: сватовство и двойное &quot;удаление&quot;
Холостяк 10 сезон 7 выпуск: сватовство и двойное "удаление"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь