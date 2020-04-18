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Такого еще не было: обнаружен квазар с очень сильными ветрами

Такого еще не было: обнаружен квазар с очень сильными ветрами
13:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы пока не могут объяснить причины явления, с которым столкнулись впервые.

Исследователи объяснили, что квазары образуются, когда массивная черная дыра ускоряет вещество, которое она не способна поглотить. После этого она выбрасывает его в виде струй. Еще один эффект этого явления в том, что квазары таким образом вызывают сильные ветры, которые могут даже замедлить процесс формирования звезд.

Ученые уже знали про это явление, но теперь обнаружили квазар, которые генерирует самые мощные ветры за всю историю наблюдений. Пока исследователи не могут объяснить почему это происходит. Этот квазар SDSS J135246.37 + 423923.5 образован сверхмассивной черной дырой, содержащей более 8 млрд масс Солнца.

"Хотя мы и раньше наблюдали быстрые ветрые в квазарах, но они были мелкими и несли лишь небольшое количество массы, — отметила Сара Галлахер, астроном Западного университета в Канаде и ведущий автор новых исследований. — Этот ветер же безумно мощный, и мы не знаем, как квазар может запустить что-то подобное".

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Этот квазар был впервые обнаружен в рамках проекта под названием Sloan Digital Sky Survey, в результате которого были составлены массивные карты Вселенной. Теперь команда объединит свои данные с предыдущими исследованиями, чтобы понять причины появления таких массивных ветров.

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Космос, Наука, Астрономия, Квазар.
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