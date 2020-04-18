Всего 240 лет: рядом с Землей найдена "молодая" нейтронная звезда

Новости науки:Группа ученых обнаружила самый молодой магнетар в Млечном пути - Swift J1818.0-1607, возраст которого составляет всего 240 лет.

Магнетарами называют нейтронные звезды с сильными магнитными полями. Обычно они живут очень недолго — около 1 млн лет, а их изначальная масса составляет 40 солнечных. До сегодняшнего дня ученые знали о существовании только четырех магнетаров в Млечном пути, однако в марте 2020 года орбитальная обсерватория Swift обнаружила всплеск жесткого рентгеновского излучения и долгоживущую вспышку на расстоянии 4,8 килопарсек.

Исследованием сигнала занималась международная группа ученых из института астрофизики и физики космоса в Милане, а также ученые из Великобритании, Германии, Испании, Италии, США и Франции.

Последующие наблюдения в этом радиодиапазоне подтвердили пульсацию с периодом 1,36 секунды. Источник сигнала, получивший название Swift J1818.0-1607, был признан пятым магнетаром в Млечном пути.

Кроме того, новый магнетар можно отнести к радиогромким источником — наблюдения на радиотелескопе Сардинии уже зафиксировали сильные и короткие пульсации на частоте 1,5 Герц в дополнение к обычному излучению. Это достаточно редкий тип магнетаров, которые сочетают в себе и быстрое вращение, и сильное магнитное поле.