Трое космонавтов МКС вернулись на Землю (Фото)

Новости науки:Трое космонавтов вернулись на Землю с Международной космической станции.

Двое американских бортмехаников Джессика Мейр и Эндрю Морган, а также российский космонавт Олег Скрипочка вернулись на Землю с Международной космической станции.

Об этом информирует NASA и Радио Свобода.

В 4:53 17 апреля по киевскому времени трое членов американо-российской команды МКС заняли свои места в капсуле МКС. В 8:16 того же дня космонавтами приземлилась в Казахстане.

Скрипочка и Мейр провели на орбите 205 дней, Морган - 272 дня.

После возвращения на Землю американцы вылетят самолетом NASA в Хьюстон (США), а Олег Скрипочка планирует возвращение в Россию.

Напоминаем, два российских космонавта, а также астронавт NASA прилетели на Международную космическую станцию.