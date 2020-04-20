Невозможное возможно: в гало Млечного пути обнаружили сверхновые

Астрономы считают, что во время длительного процесса формирования галактик некоторые звездные скопления вытесняются на ее дальние пределы. Об этих объектах пока известно мало, — при этом считается, что сверхновые не могут оказываться на периферии галактик.
В новом исследовании ученые построили модель FIRE-2, которая обычно используется для определения положения звездных скоплений внутри Млечного пути, для проверки гипотезы, согласно которой в гало галактики могут находиться сверхновые — звезды с коллапсирующим ядром, которые в результате быстрого сжатия и последующего мощного взрыва массивной звезды приводят к резкому росту ее светимости.
Моделирование показало, что такие процессы действительно происходят в гало Млечного пути, что не соответствует общепринятой теории о том, как звездные системы формировались и развивались. Кроме того, ученые выяснили, что звезды в гало вращаются в направлении, противоположном нашему Солнцу.
"Зрелые, более тяжелые и богатые металлом звезды, такие как наше Солнце, вращаются вокруг центра галактики с предсказуемой скоростью и траекторией. Но звезды с низкой металличностью, которые были подвергнуты меньшему количеству поколений синтеза, чем наше Солнце, можно увидеть вращающимися в противоположном направлении — что и показала наша модель. В течение всей жизни галактики количество звезд, образующихся при взрывах сверхновых, невелико и составляет примерно 2%. Однако в гало, вероятно, их количество достигает 20%" - Джеймс Баллок, ведущий автор исследования.