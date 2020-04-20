Невозможное возможно: в гало Млечного пути обнаружили сверхновые

Новости науки:Согласно общепринятой теории о том, как звездные системы формировались и развивались в течение нескольких миллиардов лет, такое положение объектов невозможно.

Астрономы считают, что во время длительного процесса формирования галактик некоторые звездные скопления вытесняются на ее дальние пределы. Об этих объектах пока известно мало, — при этом считается, что сверхновые не могут оказываться на периферии галактик.

В новом исследовании ученые построили модель FIRE-2, которая обычно используется для определения положения звездных скоплений внутри Млечного пути, для проверки гипотезы, согласно которой в гало галактики могут находиться сверхновые — звезды с коллапсирующим ядром, которые в результате быстрого сжатия и последующего мощного взрыва массивной звезды приводят к резкому росту ее светимости.

Моделирование показало, что такие процессы действительно происходят в гало Млечного пути, что не соответствует общепринятой теории о том, как звездные системы формировались и развивались. Кроме того, ученые выяснили, что звезды в гало вращаются в направлении, противоположном нашему Солнцу.

"Зрелые, более тяжелые и богатые металлом звезды, такие как наше Солнце, вращаются вокруг центра галактики с предсказуемой скоростью и траекторией. Но звезды с низкой металличностью, которые были подвергнуты меньшему количеству поколений синтеза, чем наше Солнце, можно увидеть вращающимися в противоположном направлении — что и показала наша модель. В течение всей жизни галактики количество звезд, образующихся при взрывах сверхновых, невелико и составляет примерно 2%. Однако в гало, вероятно, их количество достигает 20%" - Джеймс Баллок, ведущий автор исследования.