Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)

Космический аппарат "Юнона" (Juno) в 26-й раз подошел к точке на орбите Юпитера, ближайшей к центру планеты, и сделал новый снимок газового гиганта, показав удивительные завихрения облаков на его поверхности.
Фотографии опубликованы на сайте миссии "Юнона".
Аппарат использовал специальную камеру JunoCam для съемки удивительного пейзажа Юпитера. В это время он находился на высоте 4200 километров от поверхности самой большой планеты Солнечной системы.
Jupiter photographed by NASA's Juno spacecraft last Friday
Source https://t.co/i3l4alM3qt pic.twitter.com/Zchtfdhmi8
— Space Explorer Mike (@MichaelGalanin) April 15, 2020
На снимке, собранном из сырых изображений инженером-программистом NASA Кевином Джиллом и обработанном космическим энтузиастом Майклом Галаниным, показан север планеты. В этой области бушуют сильные штормы, в результате которых облака приобретают витиеватую форму под воздействием постоянных ветров Юпитера.
Preliminary noodling on Perijove 26...@NASAJuno / Eichstadt / @_TheSeaning pic.twitter.com/zqiuxcqCjd
— Seán Doran (@_TheSeaning) April 15, 2020
Напомним, ранее мы писали о том, что большое красное пятно Юпитера может уменьшаться.