Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)

Новости науки:Появился новый детализированный снимок поверхности газового гиганта.

Космический аппарат "Юнона" (Juno) в 26-й раз подошел к точке на орбите Юпитера, ближайшей к центру планеты, и сделал новый снимок газового гиганта, показав удивительные завихрения облаков на его поверхности.

Фотографии опубликованы на сайте миссии "Юнона".

Аппарат использовал специальную камеру JunoCam для съемки удивительного пейзажа Юпитера. В это время он находился на высоте 4200 километров от поверхности самой большой планеты Солнечной системы.

Jupiter photographed by NASA's Juno spacecraft last Friday Source https://t.co/i3l4alM3qt pic.twitter.com/Zchtfdhmi8 — Space Explorer Mike (@MichaelGalanin) April 15, 2020

На снимке, собранном из сырых изображений инженером-программистом NASA Кевином Джиллом и обработанном космическим энтузиастом Майклом Галаниным, показан север планеты. В этой области бушуют сильные штормы, в результате которых облака приобретают витиеватую форму под воздействием постоянных ветров Юпитера.

Напомним, ранее мы писали о том, что большое красное пятно Юпитера может уменьшаться.