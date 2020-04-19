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Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)
Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)

Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)

Опубликованы новые завораживающие изображения Юпитера (Фото)
20:17 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru pixabay.com

Новости науки:Появился новый детализированный снимок поверхности газового гиганта.

Космический аппарат "Юнона" (Juno) в 26-й раз подошел к точке на орбите Юпитера, ближайшей к центру планеты, и сделал новый снимок газового гиганта, показав удивительные завихрения облаков на его поверхности.

Фотографии опубликованы на сайте миссии "Юнона".

Аппарат использовал специальную камеру JunoCam для съемки удивительного пейзажа Юпитера. В это время он находился на высоте 4200 километров от поверхности самой большой планеты Солнечной системы.

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На снимке, собранном из сырых изображений инженером-программистом NASA Кевином Джиллом и обработанном космическим энтузиастом Майклом Галаниным, показан север планеты. В этой области бушуют сильные штормы, в результате которых облака приобретают витиеватую форму под воздействием постоянных ветров Юпитера.

Напомним, ранее мы писали о том, что большое красное пятно Юпитера может уменьшаться.

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Юпитер, Изображение, Газовый гигант, Юнона, Juno.
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