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В честь "Гарри Поттера": новый вид змей назвали именем одного из героев саги

В честь "Гарри Поттера": новый вид змей назвали именем одного из героев саги
19:48 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Новый вид гадюк назвали в честь Салазара Слизерина из "Гарри Поттера".

Авторы исследования — индийские герпетологи во главе с Харшилем Пателем из Университета Южного Гуджарата — провели экспедицию в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии.

Новую змею отнесли к подсемейству гремучих (ямкоголовых) змей (Crotalinae) и к роду копьеголовых (Trimeresurus). Ученые дали ей имя Trimeresurus salazar, которое отсылает к одному из самых известных отрицательных персонажей мира "Гарри Поттера" — Салазару Слизерину, именем которого назван и факультет в волшебной школе Хогвартс. Слизерин мог говорить на языке змей и считался самым известным змееустом во вселенной "Гарри Поттера".

"Гремучая змея Салазара" — ядовитая змея с ярко-зеленой чешуей, которая подходит для незаметной жизни в местной густой траве. Самцы Trimeresurus salazar имеют горизонтальные оранжевые полосы, которые идут через все тело змеи.

Trimeresurus salazar

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Выделение нового типа змей определил также и анализ митохондриальной ДНК Trimeresurus salazar. Внешне от своих ближайших родственников этот вид отличается увеличенным количеством зубов и гемипенисом необычной формы.

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Гарри Поттер, Наука, Змея, Вид Змей.
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