Грозит ли Земле столкновение с астероидом 29 апреля 2020 года?

Новости науки:Старайтесь не поддаваться страхам, стрессу и тревоге: ситуация далеко не так ужасна, как кажется.

Говорят, что 29 числа Земля может столкнуться с астероидом. В этом есть доля правды, однако необходимо более подробно пролить свет на то, что нас ожидает в этот день.

Беда не приходит одна. Помимо пандемии существует и другая угроза человечеству — космические объекты, представляющие опасность.

Опасность столкновения с астероидом

Опасность имеется всегда. Дело в том, что космос не всегда упорядочен, как наша Солнечная Система. В нем "путешествуют" самые разные объекты, начиная от комет и астероидов и заканчивая чем-то большим вроде планет. Рано или поздно все блуждающие объекты притягиваются массивными планетами или звездами, обретая свою орбиту.

Но даже если определенная орбита есть, она может пересекаться с орбитами других объектов. Астероиды и прочий мелкий космический мусор в Солнечной системе "обитают" в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером, а также в поясе Койпера, расположенном за орбитой Нептуна. Огромное количество обломков имеет свои собственные орбиты, пересекающиеся с орбитой Земли. Именно с таким объектом 29 апреля Земля сблизится и разминется на расстоянии нескольких миллионов километров.

Почему нам не стоит волноваться

Астрономы используют современные спутники, которые наблюдают за ночным небом и предсказывают приближение астероидов. Эти автоматизированные спутники проводят сложнейшие расчеты, после которых делают определенные выводы и посылают их на Землю ученым. Астероид, который пролетит мимо нас 29 апреля, наблюдается уже очень давно, поэтому его движение максимально предсказуемо.

Ученые говорят, что для того, чтобы понять, насколько мала вероятность столкновения, нужно помнить, что космос огромен, а Земля крайне мала. Астероиды — это и вовсе песчинки в космических масштабах, и их не так уж много движется по оригинальным орбитам.

Тем не менее столкновения астероидов с Землей случались, и не раз. Например, астрономы считают, что 150 миллионов лет назад именно столкновение с огромным астероидом привело к началу ледникового периода и гибели динозавров.

Словом, переживать о чем-то, кроме карантина пока не стоит. Лучше позаботиться о здоровье и настроении, воспользовавшись специальными медитациями.