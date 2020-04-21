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Грозит ли Земле столкновение с астероидом 29 апреля 2020 года?

Грозит ли Земле столкновение с астероидом 29 апреля 2020 года?
08:44 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:Старайтесь не поддаваться страхам, стрессу и тревоге: ситуация далеко не так ужасна, как кажется.

Говорят, что 29 числа Земля может столкнуться с астероидом. В этом есть доля правды, однако необходимо более подробно пролить свет на то, что нас ожидает в этот день.

Беда не приходит одна. Помимо пандемии существует и другая угроза человечеству — космические объекты, представляющие опасность.

Опасность столкновения с астероидом

Опасность имеется всегда. Дело в том, что космос не всегда упорядочен, как наша Солнечная Система. В нем "путешествуют" самые разные объекты, начиная от комет и астероидов и заканчивая чем-то большим вроде планет. Рано или поздно все блуждающие объекты притягиваются массивными планетами или звездами, обретая свою орбиту.

Но даже если определенная орбита есть, она может пересекаться с орбитами других объектов. Астероиды и прочий мелкий космический мусор в Солнечной системе "обитают" в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером, а также в поясе Койпера, расположенном за орбитой Нептуна. Огромное количество обломков имеет свои собственные орбиты, пересекающиеся с орбитой Земли. Именно с таким объектом 29 апреля Земля сблизится и разминется на расстоянии нескольких миллионов километров.

Почему нам не стоит волноваться

Астрономы используют современные спутники, которые наблюдают за ночным небом и предсказывают приближение астероидов. Эти автоматизированные спутники проводят сложнейшие расчеты, после которых делают определенные выводы и посылают их на Землю ученым. Астероид, который пролетит мимо нас 29 апреля, наблюдается уже очень давно, поэтому его движение максимально предсказуемо.

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Ученые говорят, что для того, чтобы понять, насколько мала вероятность столкновения, нужно помнить, что космос огромен, а Земля крайне мала. Астероиды — это и вовсе песчинки в космических масштабах, и их не так уж много движется по оригинальным орбитам.

Тем не менее столкновения астероидов с Землей случались, и не раз. Например, астрономы считают, что 150 миллионов лет назад именно столкновение с огромным астероидом привело к началу ледникового периода и гибели динозавров.

Словом, переживать о чем-то, кроме карантина пока не стоит. Лучше позаботиться о здоровье и настроении, воспользовавшись специальными медитациями.

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Все по теме:

Земля, Космос, Наука, Астероид, Солнечная система, 29 апреля, Новое исследование.
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