Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде
Итоги дня 20 апреля: COVID-19, пасха на карантине и стрельба в Канаде
Пожары на Житомирщине: ущерб оценили в 25 миллионов
Пожары на Житомирщине: ущерб оценили в 25 миллионов
Реал планирует продать нескольких звезд
Реал планирует продать нескольких звезд
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече

Спутники для Starlink: запуск Falcon 9 компании SpaceX опять перенесли

Спутники для Starlink: запуск Falcon 9 компании SpaceX опять перенесли
06:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости науки:SpaceX перенесла на день раньше запуск на орбиту очередных 60 интернет-спутников.

Американская компания SpaceX перенесла с четверга на среду запуск на орбиту очередной партии из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил сайт Spaceflightnow, ссылаясь на информированные источники.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками Starlink планируется осуществить 22 апреля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), несмотря на пандемию коронавируса в США.

По данным командования космодрома, в настоящее время там предпринимаются необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Откладываются практически все запланированные космические запуски.

Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость

Как сообщалось, 18 марта SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 360 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Невозможное возможно: в гало Млечного пути обнаружили сверхновые

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Falcon 9, SpaceX, Starlink.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 "Карантинные" митинги: в России демонстранты подрались с силовиками (Видео)
03 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
04 Глава ВОЗ о коронавирусе: Поверьте, самое сложное - впереди
05 Глава МВФ о коронавирусе: Придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп об обвале цен на нефть: Это краткосрочное явление
Трамп об обвале цен на нефть: Это краткосрочное явление
В Нидерланды прибыла крупная партия медицинских масок из Китая
В Нидерланды прибыла крупная партия медицинских масок из Китая
Covid-19: число инфицированных в мире приближается к 2,5 млн
Covid-19: число инфицированных в мире приближается к 2,5 млн
Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой
Рецепт дня: Грибной крем-суп с тыквой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь