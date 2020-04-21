В NASA показали, как выглядит с МКС "кортеж" спутников Илона Маска

Новости науки:Удалось зафиксировать момент, когда спутники пролетали возле МКС.

Один из астронавтов, который находится на Международной космической станции, сделал снимок колонны интернет-спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска, что пролетала рядом.

Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Сама фотография была сделана еще 13 апреля в 21.25 часов по киевскому времени.

Как отмечает CNBC, речь идет о партии интернет-спутников Starlink, которые SpaceX направила на орбиту во время пятого запуска с космодрома во Флориде.

Как сообщалось, 18 марта аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, что должны создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете. Тогда стало известно, что компания планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тысяч интернет-спутников Starlink.