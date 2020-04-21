Может снизить загрязнение: создан материал, который быстро разлагается в океане

Новости науки:Новый полимерный материал сохраняет прочность под водой, но быстро разлагается под действием ультрафиолета на ее поверхности.

Сейчас в мире существует несколько типов биоразлагаемого пластика, однако у них есть несколько недостатков — они хуже по сравнению с обычным пластиком, их производство в несколько раз дороже обычного, и продукты из них можно производить в ограниченном количестве.

Кроме того, специалисты Гринписа отмечают, что биоразлагаемые полимеры продолжают вредить природе и не спасут планету от пластикового загрязнения, поскольку оксоразлагаемые пакеты распадаются на пластик, а пакеты из кукурузы не разлагаются в условиях свалки.

В новой работе исследователи синтезировали полимер, который разлагается без выбросов вредных веществ — под действием ультрафиолетового излучения. Новый вид называется изотактическим полипропиленоксидом, или iPPO.

Скорость деградации зависит от интенсивности света, но в лабораторных условиях длины полимерных цепей материала уменьшались до четверти их первоначальной длины после 30 дней воздействия.

"Мы создали новый пластик, который обладает достаточной механической прочностью, чтобы использоваться для создания рыболовного снаряжения. Оказавшись в воде, материал всплывает на поверхность, где разлагается под действием солнечного света. Этот материал может снизить загрязнение пластиком океанов и других водоемов" - Брайс Липински, ведущий автор исследования.