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В опасности не только люди: биологи выяснили, что на SARS-CoV-2 могут заразится и млекопитающие

В опасности не только люди: биологи выяснили, что на SARS-CoV-2 могут заразится и млекопитающие
22:49 Вт, 21 Апрель 2020 Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Международная группа биологов из Китая, США и Канады пришла к выводу что коронавирус нового типа может заражать почти всех млекопитающих.

Недавно ученые выяснили, что коронавирус нового типа может заражать не только человека, но и некоторых млекопитающих — в частности, хорьков и кошек. Последние переносят болезнь так же тяжело, как некоторые люди. При этом собакам инфекция не передается.

В ходе исследования ученые пытались заразить вирусом SARS-CoV-2 разные виды животных, которые живут вместе с человеком.

В новой работе ученые пошли по другому пути: они изучили механизм, с помощью которого вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2, который покрывают определенные типы клеток легких.

Исследователи изучили структуру ACE2 у четырнадцати видов млекопитающих и проследили за тем, насколько активно синтетический аналог коронавируса нового типа, в том числе и его ослабленная версия, будет соединяться с белком. Речь шла о кроликах, барсуках, енотах, кошках, собаках, панголинах, крысах, мышах и других.

"Мы изучили то, как вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2, который он использует для того, чтобы проникать в клетки легких. Эти опыты показали, что все версии этого белка, за исключением тех, которые встречаются у мышей и крыс, могут соединяться с SARS-CoV-2. Поэтому можно говорить о том, что вирус может заражать все эти виды млекопитающих" - Сюэсэн Чжао, ведущий автор исследования.

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С одной стороны, исследование исключает различные теории заговора, которые гласят, что новый тип коронавируса разработали в Китае — до того, как стать опасным для человека, он прошел через множество животных. С другой стороны, исследователи предупреждают, что пока подтвержденных случаев передачи вируса от животных к человеку нет.

Кроме того, речь идет о репринте — версии научной статьи, которая пока не была отрецензирована другими учеными.

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Наука, Млекопитающие, Биология, Коронавирус, SARS-CoV-2.
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