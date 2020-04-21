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Вакцину от Covid-19 успешно протестировали на обезьянах

Вакцину от Covid-19 успешно протестировали на обезьянах
02:26 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости науки:В Китае успешно прошли испытания вакцины от коронавируса на обезьянах.

 Ученые-медики из Китая провели первые испытания инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.

Предварительные результаты своих исследований они опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxi, передает ТАСС.

Отмечается, что ученые успешно заставили организм всех подопытных животных вырабатывать антитела, которые могут нейтрализовать разные штаммы SARS-CoV-2.

"Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19", – пишут исследователи.

Вакцина создана китайской фармацевтической компании Sinovac и их коллегами из Китайской академии наук на основе инактивированных вирусных частиц.

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Для ее производства ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, которые страдали от коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Самый стабильный из присутствовавших в них вирусов специалисты отобрали в качестве "шаблона" для создания вакцины.

Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию и начинали вырабатывать большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата. Антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.

Добившись успеха, медики проверили действие вакцины на макаках-резусах. В этом случае ученые сперва добились того, чтобы у животных появилась иммунная реакция, и только потом попытались заразить их коронавирусом нового типа. Как показали эти опыты, троекратное введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, тогда как ее удвоенное количество полностью защищало макак от инфекции.

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При этом, как отмечают ученые, из-за вакцинации у обезьян после повторного контакта с вирусом не проявился чрезмерно активный иммунный ответ. Не вызвала процедура и других негативных последствий, которых чаще всего опасаются иммунологи. Как считают создатели вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в самое ближайшее время.

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Китай, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.
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