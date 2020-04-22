Первая в истории миссия по дозаправке в космосе: спутник Intelsat 901 вернулся к работе

Новости науки:Спутник Intelsat 901 вернулся к работе после первой в истории дозаправки в космосе.

Спутник Intelsat 901 вернулся к работе после первой в истории дозаправки в космосе. Реактивация произошла с помощью аппарата MEV-1, говорится в сообщении компании Intelsat.

Программа MEV направлена на продление срока службы уже отправленных в космос спутников с помощью других аппаратов. Спутники, которые будут изготовлены по программе, оснащены ракетными двигателями для передвижения в космосе, а также роборукой, которая позволит упростить стыковку.

MEV-1 — первый тестовый аппарат программы. Он был выведен на орбиту в октябре 2019 года и с тех пор проходил тестирование и проверку систем, а также двигался в сторону своей первой цели, спутника Intelsat 901.

MEV-1 полностью восстановил работу Intelsat 90 19 апреля — в течение следующих пяти лет он будет пристыкован к спутнику связи и постепенно выведет его на рабочую орбиту.

В ближайшее время компания намерена запустить еще один аппарат-заправщик, MEV-2, миссия которого заключается в восстановлении работы спутника Intelsat 1002, который на данный момент находится на орбите захоронения.

Проект запланирован на конец 2020 года. Если дальнейшие миссии будут успешны, то технология увеличит работу спутников в два раза и уменьшит количество космического мусора, отмечают в компании.