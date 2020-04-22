Исследование: синдром одомашнивания собак работает не так, как считалось ранее

Новости науки:Исследование, опубликованное в журнале Evolution Letters, говорит о том, что синдром одомашнивания трактуется абсолютно неверно.

У широкого круга одомашненных животных одни и те же морфологические, физиологические и поведенческие признаки изменяются вместе неслучайным образом. Например, многие одомашненные животные имеют белые узоры на шерсти и ушах, и большинство из них более послушные и ручные, чем их дикие предки. Этот феномен, в котором черты изменяются вместе у одомашненных видов по сравнению с их дикими предками, известен как синдром одомашнивания. Недавно научное обсуждение механизма и даже существования этого синдрома завоевало популярность.

Используя 78 различных пород собак, исследователи проверили наличие доказательств синдрома одомашнивания у собак. В частности, они количественно оценили, предсказывает ли внешний вид различных пород собак (гибкие уши, вьющиеся хвосты и белая пигментация), как ведут себя эти породы (игривость, общительность, боязливость, агрессия). Поскольку считается, что синдром одомашнивания возникает в результате единичного механизма, все эти черты, как ожидается, изменятся вместе в породах собак.

Однако такой ковариации среди этих признаков не наблюдалось, что противоречит более ранним гипотезам о том, что синдром одомашнивания происходит от одного механизма. Но что более важно, исследование также ставит под сомнение, правильно ли в настоящее время рассматривается последствия одомашнивания.

"Для собак проблема заключается в том, что мы пытаемся определить, что произошло, когда мы одомашнили этот вид, по крайней мере, 15 000 лет назад, глядя на собак, которые у нас есть сегодня. Но собаки, которые у нас есть сегодня, маловероятно, чтобы быть представителем ранних собак, которых наши предки одомашнили" - Кристина Хансен Уит, Стокгольмский университет.

Нынешних собак разводят для очень специфических целей, и требования к породам сильно различаются с точки зрения как внешнего вида (то есть морфологии), так и поведения. Это привело к экстремальным различиям между собаками: просто представьте себе чихуахуа, лабрадора и великого датчанина, стоящих рядом друг с другом. Они выглядят совершенно по-разному, и если вы бросаете палку, одна порода с большей вероятностью отреагирует, чем другие.

Собаки и другие одомашненные виды подверглись обширному искусственному отбору для создания пород с определенными признаками, улучшенными для увеличения продуктивности, функциональности или эстетичности.

"Эти признаки улучшения, скорее всего, не имеют ничего общего с признаками, которые были важны на ранних стадиях одомашнивания. К сожалению, поскольку одомашнивание собак произошло так давно, у нас нет никаких записей о том, как выглядели или вели себя первые собаки. Это проблематично при формировании гипотез о процессе одомашнивания, потому что, когда мы основываем наши теории на собаках, которых мы видим сегодня, мы в первую очередь смотрим на признаки улучшения, а не на реальные признаки одомашнивания. Распознавание и выявление различий между признаками одомашнивания и признаками улучшения являются наиболее важными" - Кристина Хансен Уит, Стокгольмский университет.

Заглядывая вперед, исследователи теперь задаются вопросом, связано ли отсутствие ковариации между морфологией и поведением у собак из-за разделения независимых признаков одомашнивания, эти признаки никогда не коваризуются, или это происходит потому, что мы применяем гипотезу синдрома одомашнивания к признакам, которые не являются фактическими чертами одомашнивания, а чертами улучшения уже со стороны человека.