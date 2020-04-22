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В ранней Вселенной найдены спиральные галактики

В ранней Вселенной найдены спиральные галактики
13:26 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые обнаружили множество спиральных галактик в ранней Вселенной - ранее считалось, что их не могло существовать в тот период.

Программа ALPINE, в рамках которой проводилось исследование, использует данные, полученные в ходе 70-часовых сессий наблюдений неба обсерваториями ALMA, WM Keck и Hubble. В ходе наблюдений ученым удалось обнаружить регион, в котором находится 118 отдаленных галактик.

Исследование объектов в ультрафиолетовом и радиоволновом диапазонах показало, что они представляют собой спиральные галактики и сформировались примерно через 1-1,5 млрд лет после Большого взрыва.

Отследив сигнатуру положительно заряженной формой углерода C+, ученые смогли понаблюдать за вращением галактик. Наблюдения показали, что 15% из них представляют собой упорядоченные спиральные галактики, которые сформировались в период активного развития Вселенной — ранее считалось, что такие объекты не могли существовать в это время.

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"Мы обнаружили хорошо упорядоченные вращающиеся галактики, которые существовали еще на очень ранней и довольно бурной стадии развития Вселенной. Это означает, что они должны были сформироваться в результате плавного процесса сбора газа и не сталкивались с другими галактиками, как это делают многие другие галактики" - Андреас Файст, ведущий автор исследования.

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Исследование, Космос, Наука, Вселенная, Alpine.
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