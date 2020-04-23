Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Особый статус" ОРДЛО и "формула Штайнмайера": что обсуждалось на заседании ТКГ
"Особый статус" ОРДЛО и "формула Штайнмайера": что обсуждалось на заседании ТКГ
"Не заблуждайтесь": глава ВОЗ считает, что коронавирус "будет с нами долго"
"Не заблуждайтесь": глава ВОЗ считает, что коронавирус "будет с нами долго"
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам

На что только не пойдешь ради науки: исследователи побрили лапки паукам (Видео)

На что только не пойдешь ради науки: исследователи побрили лапки паукам (Видео)
03:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: из открытых источников

Новости науки:Исследователи побрили лапки паука, чтобы сделать антипригарную поверхность.

Пауки превращают тысячи крошечных нановолокон в липкие нити. Чтобы не попасться в свои сети, эти пауки используют антипригарную "расческу" из волосков на лапках. Теперь исследователи из ACS Applied Nano Materials создали узор антиадгезионной наноструктуры, вдохновленной этой расческой, на поверхность фольги, сделав удобный инструмент для контроля липких наноматериалов лабораторного производства для медицинских, интеллектуальных, текстильных и других применений.

В отличие от большинства пауков, которые производят шелк, покрытый липким клеем, нити пауков-тенётников напоминают щетинистую шерсть, которая встраивается в тела их жертв. Во время создания паутины, "расческа" на лапках паука, или calamistrum, захватывает нановолокна, выходящие из его живота, и собирает их в нити. Исследователи задались вопросом, почему липкие нановолокна не цепляются за "расческу" на лапках. Они полагали, что ответ может раскрыть новые стратегии обращения с синтетическими наноматериалами и нановолокнами, которые могут быть липкими.

Исследователи начали с того, что сбрили волоски расчески у группы пауков-кружевников. В отличие от обычных пауков, у тех, у кого не было расчесок, наблюдалось накопление нановолокон там, где должна была быть расческа. Команда также заметила, что у нормальных пауков поверхность гребня похожа на отпечатки пальцев. Они обнаружили, что эта структура препятствует тому, чтобы нановолокна тесно контактировали с поверхностью лапки паука в области гребенки, уменьшая адгезивные силы Ван-дер-Ваальса (это силы межмолекулярного и межатомного взаимодействия с энергией 10—20 кДж/моль).

Аллергики скажут "спасибо": жуки могут уменьшать количество пыльцы амброзии в воздухе

Чтобы создать искусственную антипригарную поверхность, вдохновленную "расческами" пауков, исследователи использовали лазеры для нанесения аналогичных наноструктур на полиэтилентерефталатную (ПЭТ) фольгу, а затем покрыли ее золотом. При тестировании на антиадгезионные свойства против шелка паука, оказалось, что такая структура и изобретение идеально подходит для медицинских, интеллектуальных, текстильных и других применений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пауки, Биология, Антипригарное покрытие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
03 Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
04 Как правильно носить медицинскую маску
05 Перекусы "для мозгов", которые на самом деле помогают работать и учиться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Весна пришла&quot;: Зеленский объяснил, где обещанные &quot;посадки&quot;
"Весна пришла": Зеленский объяснил, где обещанные "посадки"
В США коронавирус обнаружили у двух котов
В США коронавирус обнаружили у двух котов
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
На поражение: Трамп разрешил стрелять по иранским кораблям
&quot;Золотая Дзига&quot;: Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии
"Золотая Дзига": Антонио Лукич стал лауреатом Национальной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь