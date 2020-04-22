Аллергики скажут "спасибо": жуки могут уменьшать количество пыльцы амброзии в воздухе

Новости науки:Ученые нашли жука, который способен избавить от аллергии на пыльцу миллионы людей.

Группа ученых в области новых исследований обнаружила, что маленький жук может помочь избавить от страданий более 2 миллионов людей с аллергией в Европе, а также сэкономить более €1 млрд расходов на здравоохранение. Исследование, опубликованное в Nature Communications, говорит, что листовой жук Ophraella communa может значительно уменьшить пыльцу от растений и деревьев, вызывающую целый ряд симптомов от чихания до зуда в глазах и усугубляющую такие состояния, как астма и экзема.

Междисциплинарное исследование, первое для количественной оценки экономических выгод биологического контроля в Европе, также утверждает, что издержки, связанные с инвазивными видами в Европе, скорее всего, серьезно недооценены. Страны на Балканском полуострове, такие как Болгария, Румыния и Сербия, получат наибольшую пользу от листового жука как способа биологического контроля.

До случайного появления листового жука в 2013 году, в Европе от аллергии, вызванной амброзией, страдали около 13,5 млн человек, что приводило к экономическим издержкам в размере примерно €7,4 млрд в год. В Европе обыкновенная амброзия считается инвазивной в более чем 30 странах, и ее распространение и воздействие, по словам ученых, вероятно, увеличатся с повышением температуры, вызванной изменением климата.

Полевые исследования в Италии доказали, что листовой жук может уменьшить пыльцу амброзии на 82%. В районе Милана, где впервые был обнаружен жук, было атаковано до 100% растений амброзии, и нанесенного ущерба было достаточно, чтобы предотвратить цветение, вызывающее выход пыльцы.

"Наше исследование предоставляет доказательства того, что воздействие обыкновенной амброзии на здоровье человека и экономику до сих пор сильно недооценивается, но биологический контроль со стороны Ophraella communa может смягчить это воздействие в некоторых частях Европы. Мы предлагаем, чтобы в будущих оценках экономического воздействия инвазивных чужеродных видов более тщательно учитывались расходы, связанные со здоровьем человека", - говорит Урс Шаффнер, ведущий автор исследования.

Ученые использовали информацию из Европейской программы мониторинга пыльцы перед составлением карт сезонных интегралов пыльцы амброзии в Европе в течение 2004 и 2012 годов, до появления листового жука. Затем они интерполировали данные с 296 сайтов мониторинга пыльцы по всей Европе.

Чтобы проверить предполагаемое количество пациентов, страдающих аллергией на пыльцу амброзии, исследователи сравнили их общеевропейскую оценку с подробными медицинскими данными из региона Рона-Альпы на юго-востоке Франции.

Затем они взвесили стоимость лечения и потери рабочего времени на уровне страны, используя паритет покупательной способности (скорректированные расходы на здравоохранение на душу населения в 2015 году) для определения общих экономических затрат на здравоохранение для лечения симптомов и других последствий пыльцы амброзии.

"Мы не были уверены, полезен ли или вреден ли этот жук. Лабораторные испытания показали, что, возможно, он вреден для подсолнечника. Однако полевые испытания в Китае и Европе не смогли подтвердить этот вывод", - добавил профессор Хайнц Мюллер-Шерер из Фрибургского университета.