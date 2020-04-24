В Антарктиде обнаружили останки лягушки Триассового периода (Фото)

Новости науки:В Антарктиде впервые нашли останки лягушки. Их дальнейшее изучение позволит лучше датировать изменения в климате континента.

Палеонтологи обнаружили фрагменты тазобедренных костей и черепа лягушки в отложениях, которым около 40 млн лет. Ученые нашли их на острове Сеймур — северной оконечности Антарктического полуострова.

Ученые ранее обнаружили следы гигантских земноводных, которые существовали в Антарктиде в триасовый период — более 200 млн лет назад. Однако они отличались от формы недавно обнаруженных костей — эта лягушка принадлежала к семейству Calyptocephalellidae.

При этом современные родственники окаменевшей лягушки живут исключительно в теплых и влажных условиях — например, чилийских Андах. Это говорит о том, что подобные климатические условия были в Антарктиде около 40 млн лет назад, сообщают исследователи.

Это даст исследователям представление о том, как менялся климат в Антарктиде. Исследователи предполагают, что она замерзла после отделения от Австралии и Южной Америки, когда они были одним суперконтинентом. При этом некоторые геологические данные свидетельствуют о том, что ледяные щиты начали формироваться в Антарктиде еще до того, как она полностью отделилась от других южных континентов.

"Вопрос в том, насколько холодно там было и какие животные существовали на континенте, когда начали формироваться ледяные щиты, — отметил соавтор исследования Томас Мёрс, палеонтолог Шведского музея естественной истории в Стокгольме. — Эта лягушка — еще одно свидетельство того, что тогда на полуострове была подходящая среда для обитания холоднокровных животных — таких как рептилии и амфибии".