Генетические мутации пролили свет на интересный факт о семьях неандертальцев

Новости науки:Исследование показало, что у неандертальцев были старые матери и молодые отцы.

Исследование, проведенное международной группой ученых из Орхусского университета в Дании, организации deCODE Genetics в Исландии и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии, показало, что неандертальцы, как правило, имели достаточно молодых отцов и старых матерей. Об этом пишет Nature.

В каждом поколении родители передают свою ДНК детям. При этом известно, что возраст каждого из родителей достаточно сильно влияет на количество передаваемых мутаций.

"Сравнивая генетические мутации неандертальских фрагментов ДНК с соответствующими современными человеческими фрагментами ДНК, мы обнаружили, что в среднем у неандертальских детей были более старые матери и более молодые отцы по сравнению с современными людьми", - говорит соавтор исследования Лауриц Сков

Основной темой исследования было понимание степени влияния ДНК неандертальцев на современных жителей Земли. Для этого они изучили данные 27 566 исландцев, полученные от организации deCODE Genetics. Оказалось, что при влиянии генов неандертальцев на ДНК современные исландцы становятся немного меньше ростом, их кровь быстрее сворачивается, а также они подвержены меньшему риску рака простаты.

Современные исследования показывают, что гены неандертальцев присутствуют у 2% населения неафриканской части Земли. При этом до конца всё еще непонятно, до какой степени эти гены влияют на ДНК современных людей.