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На два миллиарда лет раньше, чем считалось: движение тектонических плит началось еще в эпоху ранней Земли

На два миллиарда лет раньше, чем считалось: движение тектонических плит началось еще в эпоху ранней Земли
04:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Тектонические плиты начали двигаться на 2,2 млрд лет раньше, чем считали ученые.

Тектонические плиты начали двигаться раньше, чем считали ученые. Это процесс начался как минимум 3,2 млн лет назад, а не 1 млрд лет назад, как считают некоторые ученые. Работа исследователей из Гарвардского университета опубликована в журнале Science Advances.

Тектоническое движение плит является важнейшим элементом для обновления поверхности Земли. Периодически в вулканические породы, которые выходят на поверхность благодаря такой активности, попадают H2O и другие молекулы.

Точное время того, когда началась тектоническая активность, остается одним из главных вопросов геологии. Некоторые исследователи предполагают, что это произошло около 4 млрд лет назад, в то время как другие считают, что оно началось миллиард лет назад.

В новой работе ученые взяли пробы грунта в кратоне Пилбара в Австралии, одном из древнейших выходов породы на Земле. Площадь кратона сравнима с площадью штата Пенсильвания, он является естественным заповедником для изучения пород, существовавших во времена ранней Земли.

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Исследование с помощью магнитометра позволило отследить перемещение пород относительно широт — ученые заметили, что взятые образцы возрастом около 3,2 млрд лет дрейфовали примерно на 2,5 см в год. Это свидетельствует о начале тектонической активности в тот период.

Исследователи полагают: этот сдвиг является самым ранним доказательством того, что тектоника началась от 2 до 4 млрд лет назад — в так называемую эпоху ранней Земли.

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Земля, Геология, Тектонические плиты.
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