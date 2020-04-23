Виноваты дожди: извержение вулкана Килауэа могли спровоцировать обильные осадки

Новости науки:Дожди оказались причиной извержения вулкана Килауэа.

Дожди вызвали извержение вулкана Килауэа в 2018 году. Исследователи предполагают, что локальное выпадение осадков в большом количестве может значительно влиять на время и частоту извержений в Килауэа и, возможно, на других вулканах. Исследование, опубликованное в журнале Nature, утверждает, что извержение, вероятно, было вызвано продолжительными, а иногда и экстремальными дождями в месяцы, предшествовавшие этому событию.

Изменения в содержании воды в недрах Земли могут спровоцировать землетрясения и оползни. Теперь же оказывается, что еще вызывает извержения вулканов. Под давлением магмы мокрый камень ломается легче, чем сухой.

Долгое извержение Килауэа, одного из самых активных вулканов Гавайев, вступило в необычайно новую фазу 3 мая 2018 года, выбрасывая раскаленную лаву почти на 60 метров в воздух и извергая лаву на 21 км² через густонаселенное восточное побережье Большого острова Гавайев. Беспрецедентное извержение, которое разрушило сотни домов, повлекло за собой разрушение кальдеры на высшем уровне, прежде чем оно прекратилось четыре месяца спустя в сентябре 2018 года.

Используя комбинацию наземных и спутниковых измерений осадков, исследователи смоделировали давление жидкости внутри вулкана с течением времени. Это фактор, который может напрямую влиять на тенденцию к механическому разрушению в недрах, в конечном итоге вызывая вулканическую активность.

Результаты команды показывают, что давление жидкости было самым высоким за почти полвека непосредственно перед извержением, что, по их мнению, способствовало движению магмы под вулканом. Их гипотеза также объясняет, почему не было широко распространенного поднятия вулкана в предыдущие месяцы.

"Извержение происходит, когда давление в магматической камере достаточно высоко, чтобы сломать окружающие породы, и магма переместилась на поверхность. Это повышение давления вызывает инфляцию земли на десятки сантиметров. Поскольку мы не видели какой-либо существенной инфляции за год до извержения, мы начали думать об альтернативных объяснениях. Интересно, что, когда мы исследуем историю исторических извержений в Килауэа, мы видим, что магматические вторжения и зарегистрированные извержения происходят почти в два раза чаще в самые влажные периоды года", - говорит Джейми Фаркухарсон, школа UM Rosenstiel School и ведущий автор исследования.

Хотя в прошлом небольшие паровые взрывы и вулканические землетрясения были связаны с инфильтрацией осадков на других вулканах, впервые этот механизм был использован для объяснения более глубоких магматических процессов. Авторы подчеркивают, что если этот процесс можно обнаружить в Килауэа, то, скорее всего, он будет происходить и в других местах.

Установив доказательства вызванных ливнями извержений в Килауэа, будет интересно исследовать другие вулканы. Исследователи будут исследовать другие регионы земного шара, где существует такая связь между осадками и вулканизмом, чтобы это могло бы иметь большое значение для заблаговременного предупреждения о связанных с ними вулканических опасностях.

Так, уже было известно, что таяние ледяных шапок в Исландии привело к изменениям вулканической продуктивности. Поскольку прогнозируется, что продолжающееся изменение климата приведет к изменению характера осадков, ожидается, что это может аналогичным образом повлиять на характер вулканической активности.