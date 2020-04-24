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Ученые обнаружили помеху формированию новых звезд

Ученые обнаружили помеху формированию новых звезд
09:37 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Звездообразование вышло на пик только через несколько миллиардов лет после рождения Вселенной.

Облака газа и пыли в космосе, называемые колыбелями звезд, часто, вопреки ожиданиям, остаются пустыми. Но ученые выяснили, почему в них не образуются новые звезды: все дело в столкновении газов на слишком высоких скоростях.

Спиральная галактика NGC 1300 — одна из самых красивых из наблюдаемых человеком, но в ее облаках газа и пыли рождается очень мало звезд, несмотря на то, что сырья для этого там предостаточно.

Новое компьютерное моделирование смогло объяснить парадокс, который наблюдается и в некоторых других галактиках. Газовые облака сталкиваются на таких высоких скоростях, что это препятствует образованию новых звезд. То есть, высокоскоростные столкновения газовых облаков могли мешать рождению звезд сразу после Большого взрыва. А эта загадка ранней Вселенной давно не дает покоя астрофизикам.

Расположенная примерно в 68 миллионах световых лет от Земли в созвездии Эридана, галактика NGC 1300 напоминает обратную букву S с внешними спиральными рукавами синего цвета и желто-оранжевой полосой, проходящей через центр галактики. Эти цвета означают, что газ и пыль образуют новые звезды в рукавах, но в полосе, растянувшейся на 50 тысяч световых лет через центр галактики, их очень мало или вовсе нет.

Чтобы понять, почему в желто-оранжевой полосе галактики NGC 1300, состоящей из пыли и газа, нет ожидаемого количества новых звезд, исследователи смоделировали орбиту газовых облаков вокруг центра галактики. Оказалось, гравитационное притяжение звезд заставляет облака сталкиваться.

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"Мы считаем, что скорость столкновения облаков очень высокая", — говорит астрофизик Юсуке Фудзимото из Научного института Карнеги в Вашингтоне. Ученые рассчитали, что облака сталкиваются со скоростью, превышающей "нормальную" примерно на 10 километров в секунду. Высокоскоростные столкновения вызывают настолько сильную турбулентность в облаках, что это просто не дает звездам образовываться.

Фухимото и его коллеги также предполагают, что высокоскоростные столкновения газовых облаков мешали созданию звезд сразу после Большого взрыва, когда Вселенная была не такой большой и тесной. 

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Космос, Наука, Звезды, Вселенная.
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