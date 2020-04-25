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Вулкан постоянно питают потоки магмы: геологи нащупали пульс спящего супервулкана

Вулкан постоянно питают потоки магмы: геологи нащупали пульс спящего супервулкана
10:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Геологи нащупали пульс спящего супервулкана - скрытые горячие потоки магмы, которые питают его изнутри.

Исследуемый геологами супервулкан называется Альтиплано-Пуна — он расположен под Андами на стыке границ трех стран, Чили, Аргентины и Боливии. Огромный кратер вмещает 500 000 кубических кv расплавленной магмы.

По данным ученых, последнее крупное извержение супервулкана произошло почти 4 млн лет назад и было последним в серии очень крупных взрывных извержений, которые начались 10 млн лет назад.

В новом исследовании ученые пытались найти ответ на вопрос почему магма остается расплавленной в течение миллионов лет. Для этого они исследователи образцы лавы, которые были выброшены в результате сравнительно недавних мелких извержений Альтиплано-Пуна.

Химический анализ состав изотопов кислорода показал, что вулкан постоянно питают потоки магмы, поднимающиеся из недр Земли.

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"Извержения вулканов могут привести к катастрофическим последствиям. Последним подобным событием, известным нам, было извержение супервулкана Тоба в Индонезии 73 тыс. лет назад — это привело к вымиранию значительного количества предков человека. Даже если мы не сможем предотвратить подобное событие, было бы разумно использовать время до следующего извержения, чтобы узнать как можно больше о нем и увеличить наши шансы на выживание" - Валентин Тролль, ведущий автор исследования.

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Наука, Вулкан, Геология, Магма, Супервулкан.
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