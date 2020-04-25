Еще эпохи динозавров: ученые идентифицировали акулу по останкам позвонков

Новости науки:Ученые Венского университета изучили части позвоночного столба, найденного на севере Испании в 1996 году.

В 1996 году палеонтологи обнаружили останки гигантской акулы на северном побережье Испании, недалеко от города Сантандер. Здесь побережье состоит из многометровых известняковых стен, которые были отложены во время мелового периода около 85 млн лет назад.

При этом благодаря анализу зубов ученым удалось установить, что акула принадлежала к вымершей группе Ptychodontidae, однако возраст и размер существа тогда так и не удалось определить.

В отличие от зубов, позвонки акулы несут биологическую информацию, такую как размер тела, рост и возраст. Она остается в виде годичных колец внутри позвонка, как в стволе деревьев. Статистические методы и сравнение с существующими видами позволили ученым расшифровать эти данные.

Оказалось, что акуле было около 30 лет, что совсем мало для подобных животных, а ее размер превышал 7 м — что, наоборот, очень много для акул этого вида. При этом до сих пор остается не ясно, от чего погибло это животное, отмечают ученые.