"Космический риф": NASA выложило новые кадры "Хаббл" к его тридцатилетию (Видео)

Новости науки:На кадрах видны туманности NGC 2014 и NGC 2020 в Большом Магеллановом облаке.

NASA опубликовало новый снимок космического телескопа "Хаббл", сделанный к тридцатилетию работы обсерватории в космосе. На нем показаны две туманности из крупной области звездообразования в соседней в нами галактике Большое Магелланово облако, сообщается на сайте обсерватории.

"Хаббл" является наиболее известной и результативной орбитальной обсерваторией из работающих на сегодняшний день. Он был запущен в космос 24 апреля 1990 года и за три десятка лет работы на околоземной орбите провел 1,4 миллиона сеансов наблюдений.

Суммарный объем накопленных данных составляет десятки терабайт, они использовались для написания более 17 тысяч научных статей в области астрофизики и космологии. В частности, наблюдения, проведенные телескопом, сыграли ключевую роль в открытии ускоренного расширения Вселенной. Пока что научная программа телескопа, уже неоднократно продлевавшаяся, раcсчитана до июня 2021 года. Ожидается что в дальнейшем ему на замену придет новая космическая обсерватория "Джеймс Уэбб".

К тридцатой годовщине своей работы телескоп получил новый снимок, получивший обозначение "Космический риф", на котором показаны две туманности NGC 2014 и NGC 2020, расположенные в крупной области звездообразования в Большом Магеллановом облаке. Эта галактика-спутник Млечного пути находится на расстоянии около 163 тысяч световых лет от Солнца.

В центральной части NGC 2014 заметна группа ярких, массивных звезд, которые мощными звездными ветрами расчистили пространство вокруг себя от газа и пыли, образовав "пузыри", и постепенно разрушают близлежащее крупное облако газа. Ультрафиолетовое излучение от звезд ионизирует водород в туманности, заставляя его светиться. Туманность NGC 2020 сформировалась благодаря звезде Вольфа-Райе, которая в 15 раз массивнее Солнца и примерно в 200 тысяч раз ярче него. Звезда активно теряет свое вещество в виде мощных звездных ветров и через несколько миллионов лет может взорваться как сверхновая.