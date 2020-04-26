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Пригодится для лазеров и диодов: создана новая наноструктура

Пригодится для лазеров и диодов: создана новая наноструктура
11:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Ученые из Университета штата Флорида создали наноструктуру из перовскита, который светится синим цветом.

Профессор химии и биохимии Биву Ма и его команда опубликовали новое исследование в журнале Science Advances. Там они объяснили, как создали полую наноструктуру для металлогалогенидных перовскитов — она позволяет материалу излучать синий свет. Металлогалогенные перовскиты — это материал, который можно использовать в фотонных технологиях, таких как светоизлучающие диоды и лазеры, но ученые все еще работают над тем, чтобы сделать их более эффективными.

"Для изготовления цветных дисплеев нового поколения и освещения нового типа требуются люминесцентные материалы и устройства трех основных цветов — красного, зеленого и синего, — объяснил Ма. — Ученые научились подсвечивать перовскиты зеленым и красным, но производство эффективного и стабильного синего излучения — это более сложная задача".

Ученые смогли подсветить перовскит синим, благодаря «излучающим тонким пленкам». При этом для построения полноценной структуры исследователи работали с металлогалогенидом перовскита, изготовленным из нанокристаллов конкретного материала — бромистого цезия. Предыдущие наноструктуры из этого материала, в том числе нанопластинки, нанопроволоки и квантовые точки, имели кривизну; это первая полая структура с отрицательной кривизной металлогалогенида перовскита, обладающая выраженными квантовыми эффектами.

Может снизить загрязнение: создан материал, который быстро разлагается в океане

Исследовательская группа работает над разработкой и исследованием металлогалогенидных перовскитов и материалов, связанных с перовскитом с 2014 года. Этот коллектив — пионеры научных исследований в области структурного и композиционного контроля металлогалогенидных перовскитов и гибридов, что позволит им проявлять уникальные и полезные свойства.

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Ученые, Наука, Материал, Наноструктура, Перовскит.
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