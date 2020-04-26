Астрономы нашли многопланетную звездную систему

Новости науки:Астрономы из Университета Женевы и Швейцарского института PlanetS считают, что они сформировались далеко от звезды, но со временем притянулись к ней.

Сейчас астрономы знают о 4 тыс. экзопланетах в 3 тыс. звездных системах. Большинство из этих планет не объединены в системы и не взаимодействуют друг с другом; лишь несколько сотен звездных систем оказались многопланетными. Но ученые редко находили системы с шестью или более планетами — их всего около десяти.

Астрономам удалось обнаружить такую систему во время наблюдений за звездой HD 158259, которая расположена примерно в 88 световых годах от Земли; последние семь лет ее изучали с помощью спектрографа SOPHIE. Новые данные позволили международной команде исследователей заявить об открытии системы из шести планет, которые вращаются в режиме "орбитальной гармонии".

Этот термин означает то, что орбиты двух тел вокруг центрального объекта тесно связаны и оказывают гравитационное влияние друг на друга. В Солнечной системе это состояние можно наблюдать на примере Плутона и Нептуна — на каждые два оборота, которые Плутон делает вокруг Солнца, Нептун делает три. В этой системе же на три оборота ближайшей к звезде планеты, второй объект совершает два оборота. На каждые три оборота второй планеты приходится два оборота третьей и т.д.

По словам экспертов, это не идеальная "орбитальная гармония", но их расположение достаточное редкое. Как считают исследователи, у этой системы есть признаки того, что планеты сформировались далеко от звезды, а затем мигрировали к ней.