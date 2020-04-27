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Жители Помпей сортировали мусор и перепродавали его - археологи

Жители Помпей сортировали мусор и перепродавали его - археологи
16:34 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Раскопки, которые провели в Помпеях, показали, что древние римляне собирали, сортировали и повторно использовали мусорные отходы.

Археологи обнаружили, что жители древнего римского города Помпеи сортировали мусор с целью его дальнейшего использования в строительстве или для перепродажи. Об этом сообщает The Guardian.

"Археологические исследования показали, что мусор, выброшенный за городские стены вблизи древнеримского города Помпеи, собирался, сортировался и затем перепродавалось или использовалось в строительстве", - говорится в сообщении.

Археологи исследовали нагромождения мусора рядом с Помпеями: ранее считалось, что эти курганы образовались в результате землетрясения, которое произошло за 17 лет до извержения вулкана.

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Профессор Эллисон Эммерсон, которая работает в Помпеях, заявила, что мусор был накоплен почти по всей внешней стене города. Некоторые курганы были высотой в несколько метров, в них были, в частности, остатки амфор, разбитые плитки.

Ученые считают, что мусор можно было повторно использовать в строительстве. Археологи отметили, что отходы с таких свалок использовали для укрепления пола, строительства стен.

По словам Эммерсон, почти на все стены, изготовленные из отходов, наносили рисунки, чтобы скрыть многообразие строительных материалов.

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Как сообщалось, древнеримские Помпеи, которые были накрыты толстым слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры, считается одним из хорошо сохранившихся в мире археологических объектов античной эпохи.

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Рим, Археология, Мусор, Помпеи, Сортировка мусора.
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