Жители Помпей сортировали мусор и перепродавали его - археологи

Новости науки:Раскопки, которые провели в Помпеях, показали, что древние римляне собирали, сортировали и повторно использовали мусорные отходы.

Археологи обнаружили, что жители древнего римского города Помпеи сортировали мусор с целью его дальнейшего использования в строительстве или для перепродажи. Об этом сообщает The Guardian.

"Археологические исследования показали, что мусор, выброшенный за городские стены вблизи древнеримского города Помпеи, собирался, сортировался и затем перепродавалось или использовалось в строительстве", - говорится в сообщении.

Археологи исследовали нагромождения мусора рядом с Помпеями: ранее считалось, что эти курганы образовались в результате землетрясения, которое произошло за 17 лет до извержения вулкана.

Профессор Эллисон Эммерсон, которая работает в Помпеях, заявила, что мусор был накоплен почти по всей внешней стене города. Некоторые курганы были высотой в несколько метров, в них были, в частности, остатки амфор, разбитые плитки.

Ученые считают, что мусор можно было повторно использовать в строительстве. Археологи отметили, что отходы с таких свалок использовали для укрепления пола, строительства стен.

По словам Эммерсон, почти на все стены, изготовленные из отходов, наносили рисунки, чтобы скрыть многообразие строительных материалов.

Как сообщалось, древнеримские Помпеи, которые были накрыты толстым слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры, считается одним из хорошо сохранившихся в мире археологических объектов античной эпохи.