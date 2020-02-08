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Древние водостоки в Помпеях снова заработают спустя почти 2000 лет (Фото)

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Древние водостоки в Помпеях снова заработают спустя почти 2000 лет (Фото)
15:38 Сегодня Телеграф ancient-origins Фото: ancient-origins

Новости мира:В Помпеях власти собираются снова запустить в работу древние водостоки, которые существуют уже более чем 2300 лет.

2300-летняя дренажная система, высеченная в скале под Помпеями, будет снова использована для отвода растущей дождевой воды в море. 

Как сообщает в своей статье Эшли Коуи.

Гора Везувий на западном побережье Италии является единственным действующим вулканом в континентальной Европе, и его извержение в 79 году нашей эры похоронило город Помпеи под тысячами тонн горячего пепла и камней. Через несколько секунд после извержения южный итальянский город был охвачен "пирокластическим тепловым приливом" при 500 ° C, когда быстро движущиеся потоки горячих газов и вулканического вещества (тефры) мгновенно убили каждого из примерно 30 000 жителей.

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Доступ к сети древних туннелей и дренажных каналов длиной 1500 футов (457 м) осуществляется через два люка, ведущих под Гражданским форумом, возле статуи Кентавра, и ведет вниз под Виа Марина к Императорской вилле .

Гражданский памятник в Помпеях представлял собой большую прямоугольную площадь размером 125 футов (38 м) в ширину и 466 футов (142 м) в длину. Хотя самниты изначально построили его в 3 веке до нашей эры , свидетельства, собранные из туннелей, показали, что последние усовершенствования были выполнены римскими архитекторами в годы, предшествовавшие разрушительному извержению Везувия в 79 году нашей эры .

С 2018 года несколько групп ученых тщательно оценивали дренажную сеть, чтобы оценить, способна ли она отводить дождевую воду в близлежащее море, и в настоящее время проект восстановления был одобрен. 

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Согласно Помпейским источникам , Осанна сказала в своем заявлении, что первоначальное исследование подземных каналов подтвердило "когнитивный потенциал, который сохраняет помпейские недра" и демонстрирует, сколько еще предстоит обнаружить и изучить. Кроме того, ученый сказал, что благодаря сотрудничеству экспертов в различных секторах многие пробелы в их знаниях прошлого относительно определенных аспектов или областей древнего города заполняются.

Доктор Осанна сказал что в то время бомба взорвалась 30 лет назад, и он признал, что было трудно узнать, "сколько бомб Второй мировой войны все еще захоронено". Он открыто ходатайствовал о помощи от британских ВВС, чтобы определить, где они могут быть расположены. И хотя чиновники Помпеи волновались с самого начала, потому что не было известно, сколько неразорвавшихся бомб было спрятано под городом, они публично объявили, что "не было никакого риска" для экскаваторов или туристов.

В статье говорится, что союзники в Помпеях сбросили 165 бомб 24 августа 1943 года, "21 октября", в ту же дату, когда в 79 году нашей эры древний город Помпеи был разрушен Везувием.

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Италия, Канализация, Помпеи, Водоотвод, Дренажная система.
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