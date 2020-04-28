Скачать
Вторник, 28.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: число инфицированных в США перевалило за миллион
COVID-19: число инфицированных в США перевалило за миллион
"Обнаружили случайно": в общежитии на Киевщине зарегистрирована вспышка Covid-19
В общежитии в Киевской области зафиксирована вспышка коронавируса
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Украина получит от УЕФА более 4 миллионов евро
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima
Новые даты релиза The Last of Us Part 2 и Ghost of Tsushima

Удивительное сходство: как бактерии могут помочь в изучении мозга (Видео)

Удивительное сходство: как бактерии могут помочь в изучении мозга (Видео)
03:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Биологи, изучающие коллективы бактерий или биопленки, обнаружили, что эти простые организмы обладают большой способностью к памяти.

Исследователи обнаружили, что бактериальные клетки, стимулируемые светом, запоминают экспозицию через несколько часов после первоначального стимула. Исследователи смогли манипулировать процессом, чтобы сформировались паттерны памяти. Открытие обнаруживает удивительные параллели между низкоуровневыми одноклеточными организмами и сложными нейронами, которые обрабатывают память в человеческом мозге.

Результаты, опубликованные Cell Systems, помогут ученым создать стартовую площадку для того, чтобы однажды разработать базовые вычислительные системы с живыми организмами, такими как бактерии.

"Даже несколько лет назад люди не думали, что бактериальные клетки и нейроны были чем-то похожим, потому что они такие разные клетки. Это открытие у бактерий дает ключи и возможность понять некоторые ключевые особенности мозга в более простой системе", - говорит Гюрол Сюэль, Калифорнийский университет в Сан-Диего.

После недавних открытий в лаборатории Süel установлено, что бактерии используют ионные каналы для общения друг с другом, новые исследования показали, что бактерии могут также иметь возможность хранить информацию о своих прошлых состояниях. В новом исследовании ученые смогли кодировать сложные паттерны памяти в бактериальных биопленках с вызванными светом изменениями потенциала клеточной мембраны бактерий Bacillus subtilis. Они обнаружили, что оптические отпечатки сохранялись в течение нескольких часов после первоначального раздражителя, это приводило к прямому контролируемому изображению с разрешением в одну ячейку.

Парадоксальное решение: пластиковые бутылки спасут от устойчивости к антибиотикам

Когда исследователи сделали раздражитель светом, оказалось, что некоторые бактерии запомнили и отреагировали на это определенным образом. К сожалению, визуализировать так работу нейронов и человеческой памяти на данный момент невозможно. Исследователи говорят, что способность кодировать память в бактериальных сообществах может позволить в будущем проводить биологические вычисления путем запечатления сложных пространственных паттернов памяти в биопленках.

Устойчивые к одному антибиотику бактерии становятся резистентными к другим

"Бактерии являются доминирующей формой жизни на этой планете. Возможность записывать память в бактериальную систему и делать это сложным образом — это одно из первых требований для выполнения вычислений с использованием бактериальных сообществ. Таким образом, может быть возможно запечатлеть синтетические цепи в бактериальных биопленках, активируя различные виды вычислений в отдельных областях биопленки. В целом наша работа вдохновит новые мембранные потенциальные подходы в синтетической биологии и обеспечит бактериальную парадигму для биологических систем, способных к памяти", - подчеркнул Сюэль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бактерии, Биология, Микробиология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нас выдают наши губы: тест, который поможет определить характер
02 Радоница, или Пасха для усопших: что можно и что нельзя делать 28 апреля
03 Моуринью назвал более талантливого футболиста, чем Роналду и Месси
04 Бытовые ошибки, которые могут испортить здоровье
05 Зеленский: Продовольственные рынки могут заработать уже в пятницу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
МИД: 45 украинцев за рубежом выздоровели от Covid-19
COVID-19: Турция вводит новые ограничения
COVID-19: Турция вводит новые ограничения
Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами
Рецепт дня: Рыба, запеченная в лаваше с помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь