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Ученые наблюдали испарение воды с первой межзвездной кометы (Видео)

Ученые наблюдали испарение воды с первой межзвездной кометы (Видео)
11:43 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Уникальный объект 2I/Borisov притягивает большое внимание ученых, которые следят за ее движением, поведением — и разрушением по мере приближения к Солнцу.

Одной из самых значительных астрономических находок 2019 года стало обнаружение крымским исследователем Геннадием Борисовым первой кометы, прилетевшей к нам из-за пределов Солнечной системы.

"2I/Borisov не подходит ни к одному из типов комет, известных нам по Солнечной системе, но вместе с тем и не слишком от них отличается, —говорит астрофизик из Гонконгского университета Цзэси Син (Zexi Xing). — Всегда найдется комета, разделяющая ту или иную ее особенность". Цзэси Син и его коллеги проследили за приближением 2I/Borisov к Солнцу и за тем, как летучие вещества все интенсивнее покидают ее ледяную поверхность. Их статья опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

2I/Borisov была впервые замечена 30 августа 2019 года, примерно за четыре месяца до максимального сближения со звездой. На расстоянии примерно 370 миллионов километров с нее начала испаряться вода, наполняя хвост кометы. 

Под действием солнечной радиации многие ее молекулы распадаются с образованием ионов гидроксила. Спектры этих ионов ученые получали с помощью космического ультрафиолетового телескопа NASA Swift.

Между сентябрем 2019 года и февралем 2020-го астрономы провели шесть наблюдений, отметив, что в ноябре, когда комета подобралась к Солнцу ближе всего, количество гидроксил-ионов выросло на 50 процентов.

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На пике она теряла около 30 литров воды в секунду: Цзэси Син и его соавторы подсчитали, что за все время пролета сквозь Солнечную систему 2I/Borisov должна была "усохнуть" на впечатляющие 230 миллионов литров. Также эта работа позволила еще раз оценить размер кометы — не менее 740 метров в поперечнике.

На максимуме потери воды происходили с 55 процентов поверхности кометы, охватив в разы большую площадь, чем это характерно для других известных комет. Ученые считают, что такая интенсивность эрозии может быть связана с целым набором различных факторов, включая особенности вращения или даже фрагментацию 2I/Borisov, также замеченную телескопами.

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