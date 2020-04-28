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Биологи обнаружили причину, почему пчелы забывают дорогу в свой улей

Биологи обнаружили причину, почему пчелы забывают дорогу в свой улей
16:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Биологи нашли инфекцию, которая меняет поведение пчел таким образом, что они вылетают из своего улья и пытаются попасть в другие колонии.

Вирус получил название IAPV. Заразившиеся им пчелы на первых стадиях заболевания ведут себя странным образом — после сбора нектара они забывают дорогу домой и летят не в свой улей, а в соседние колонии пчел.

Такое поведение приводит к быстрому распространению вируса — особенно в случае с одомашненными пчелами, которые живут на пасеках. В новой работе исследователи попытались выяснить, с чем связано то, что пчелы забывают дорогу в свой улей.

Для этого ученые установили на брюшки насекомых GPS-датчики для отслеживания их передвижений и социальных контактов. Исследование показало, что в своем улье зараженные IAPV пчелы редко взаимодействовали с другими особями. Но в чужой колонии их поведение резко менялось — больные насекомые пытались активно контактировать с рабочими особями, которые охраняли подступы к улью, подкармливая их и взаимодействуя с ними иными способами.

Благодаря такому поведению пчелы-охранники часто пускали зараженных насекомых в свою колонию, позволяя вируса распространяться в новой среде обитания. Ученые полагают, что такая реакция связана с тем, что зараженные особи выделяют определенные феромоны, которые действуют на пчел-охранников.

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"Самый интересный результат наших наблюдений заключается в том, что заражение вирусом IAPV повышает вероятность того, что переносящие его особи будут приняты в чужие колонии пчел. Каким-то образом они обходят внимание стражей улья, чего среди пчел обычно не происходит" - Адам Долезал, ведущий автор исследования.

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Наука, Пчелы, Инфекция.
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