Почему сталагмиты бывают красного цвета: исследование ученых

Новости науки:Ученые впервые объяснили, каким образом возникают красные сталагмиты и как это может анализироваться в контексте изменения климата.

Как правило, красный цвет в геологических и археологических образцах обусловлен присутствием различных оксидов железа, которые окрашивают минералы и породы очень глубокого цвета.

Однако исследование, проведенное учеными над сталагмитами в пещере Гойкоэтче, которая расположена в биосферном заповеднике Урдайбай в Стране Басков, утверждает, что красная окраска обусловлена присутствием в них органических веществ, которые образуются в результате разложения растительного покрова в почвах, расположенных на вершине пещеры.

"На всем протяжении Кантабрийского побережья много растительности. Когда эта растительность деградирует, органические вещества, в основном гуминовые и фульвокислоты, попадают в пещеру с дождевой водой и окрашивают спелеотемы в красный цвет, в частности — из кальцита, который их образует" - ведущий автор работы Вирджиния Мартинес-Пилладо.

Это открытие позволило ученым анализировать эволюцию климата вдоль побережья Кантабрии в течение достаточно долгого количества лет. В дальнейшем ученые собираются изучить новые возможности для анализа климата в регионе.