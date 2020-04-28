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У Земли бывают "провалы в памяти": ученые изучают места, где время отсутствует

У Земли бывают "провалы в памяти": ученые изучают места, где время отсутствует
21:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:В скальных образованиях, известных как "геологические несогласия", миллионы лет истории Земли отсутствуют. Теперь у ученых есть лучшая идея о том, почему это произошло.

Как и у людей, которые испытывают временную амнезию, такие же пробелы в "памяти" есть и у нашей планеты. Причем длиться они могут сотни миллионов лет. По сути, происходит перерыв в осадконаколении. При последовательном отложении горных пород (и их совместном преобразовании, в том числе и при складкообразовании) образуется так называемое согласное залегание, при котором каждый пласт имеет совпадающие с другими пластами элементы залегания и отложения каждого промежутка геологического времени представлены в разрезе.

Если же какой-либо из перечисленных выше пунктов нарушится, то говорят о несогласии. При этом несогласия происходят на самом разном историческом этапе. Ученые предполагают, что природные силы каким-то образом препятствовали сохранению осадков от прошедших эпох.

"В общей картине строения планеты есть один большой вопрос — степень точности, в которой запись осадочных пород Земли является полной, а не фрагментарной, с существенными разрезами, удаленными эрозией", — пишет Ребекка Флауэрс, геолог из Университета Колорадо в Боулдере. — Чтобы узнать историю Земли более полноценно, нужно понять связь между поверхностными процессами (такими как эрозия), глубокими земными процессами и долгосрочными биологическими, климатическими и экологическими изменениями". 

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Флауэрс недавно опубликовала исследование, посвященное Великому несогласию — длительному перерыву в осадконакоплении, который прослеживается в отложениях конца докембрия во многих частях планеты. На значительных территориях из геологической летописи были вычеркнуты сотни миллионов лет.

Флауэрс и ее коллеги предполагают, что разрыв был создан «региональными тектоническими особенностями, а не синхронным глобальным явлением». Команда пришла к такому выводу, изучив несоответствие в гранитном обнажении на Пайкс-Пик в Колорадо, хотя это не единственное место, где хранятся скрытые секреты об этом удаленном прошлом.

"Мы активно работаем над другими объектами в Северной Америке, включая Гранд-Каньон, где культовое “Великое несогласие”, пожалуй, ярче всего представлено", — рассказала Флауэрс. — Затем мы планируем ориентироваться на сайты на других континентах.

Чтобы решить эту проблему, команда исследовала образцы минералов и кристаллов из горных пород, таких как гематит и циркон, которые можно использовать для восстановления термической истории слоев отложений. Результаты показали, что более старые "подвальные" породы на Пайкс-Пик были разрушены до появления первой Земли-снежка и "поэтому не могут быть продуктом ледниковой эрозии".

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Исследование также ставит под сомнение гипотезу о том, что эрозия, связанная с "Великим несогласием", могла заселить Землю питательными веществами, которые вызвали Кембрийский взрыв, событие, которое ознаменовало внезапное появление сложной жизни около 541 миллиона лет назад.

Исследователи полагают, что тектонические процессы, связанные с образованием и распадом Родинии, суперконтинента, существовавшего около миллиарда лет назад до эры "Снежного кома", могли вызвать стирание памяти в Пайкс-Пик. Но потребуется больше исследований, чтобы выявить все неопределенности "Великого несогласия".

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Земля, Наука, Геология, Гранд-Каньон, геологическое несогласие.
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