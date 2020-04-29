Над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра (Фото)

Новости науки:Ученые подтвердили, что самая большая в истории озоновая дыра, расположенная над Арктикой, затянулась.

Крупнейшая в мире озоновая дыра, образовавшаяся этой весной над Арктикой, неожиданно исчезла. Ее появление не связывают с деятельностью человека, а исчезновение с COVID-19. Все произошло благодаря естественным процессам.

Об исчезновении озоновой дыры сообщили ученые из Института атмосферного мониторинга Коперника (CAMS). Сейчас они выясняют причины ее исчезновения, но уже располагают некоторыми предварительными предположениями на этот счет, пишет CNN.

Причины появления озоновой дыры

Ученые отмечают, что озоновая дыра появилась в результате сильного арктического полярного вихря. Человечество до ее образования не причастно. Все из-за большего чем обычно количества холодного воздуха, который привел к образованию перламутровых облаков. На них озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается.

Озоновая дыра была массивной, поскольку большая часть озона в стратосфере была истощена. В общем площадь дыры над Арктикой составляла около 6 миллионов квадратных километров. Это приблизительные территории трех Гренландий. Последний раз такое сильное разрушение озона в Арктике специалисты фиксировали 10 лет назад.

Почему озоновая дыра исчезла

Это произошло в результате естественных процессов. Озоновый слой быстро восстановился из-за отсутствия вихрей и химических реакций, которые привели к его разрушению. Как отмечают ученые, это никоим образом не связано с ограничениями из-за COVID-19. Наибольшую роль в процессе восстановления озона сыграли ветры.