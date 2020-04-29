Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
За сутки в Украине зафиксировано почти полтысячи новых больных коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 29 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 апреля

Над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра (Фото)

Над Арктикой затянулась крупнейшая озоновая дыра (Фото)
11:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:Ученые подтвердили, что самая большая в истории озоновая дыра, расположенная над Арктикой, затянулась.

Крупнейшая в мире озоновая дыра, образовавшаяся этой весной над Арктикой, неожиданно исчезла. Ее появление не связывают с деятельностью человека, а исчезновение с COVID-19. Все произошло благодаря естественным процессам.

Об исчезновении озоновой дыры сообщили ученые из Института атмосферного мониторинга Коперника (CAMS). Сейчас они выясняют причины ее исчезновения, но уже располагают некоторыми предварительными предположениями на этот счет, пишет CNN.

Причины появления озоновой дыры

Ученые отмечают, что озоновая дыра появилась в результате сильного арктического полярного вихря. Человечество до ее образования не причастно. Все из-за большего чем обычно количества холодного воздуха, который привел к образованию перламутровых облаков. На них озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается.

Ученые наблюдали испарение воды с первой межзвездной кометы (Видео)

Озоновая дыра была массивной, поскольку большая часть озона в стратосфере была истощена. В общем площадь дыры над Арктикой составляла около 6 миллионов квадратных километров. Это приблизительные территории трех Гренландий. Последний раз такое сильное разрушение озона в Арктике специалисты фиксировали 10 лет назад.

Почему озоновая дыра исчезла

Это произошло в результате естественных процессов. Озоновый слой быстро восстановился из-за отсутствия вихрей и химических реакций, которые привели к его разрушению. Как отмечают ученые, это никоим образом не связано с ограничениями из-за COVID-19. Наибольшую роль в процессе восстановления озона сыграли ветры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Арктика, Наука, Озоновая дыра, Новое исследование.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
05 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили еще один препарат
Коронавирус в Украине: в протокол лечения добавили гепарин
Пандемия COVID-19: Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирусом в мире заболели более 3 млн человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Карантин пошел на пользу: Шакира закончила курс философии в университете
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь