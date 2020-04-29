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Весит всего 0,17 масс Солнца: найден экстремально легкий белый карлик

Весит всего 0,17 масс Солнца: найден экстремально легкий белый карлик
16:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Астрономы нашли ближайший к Земле экстремально легкий белый карлик.

Белые карлики — это относительно холодные, тусклые остатки звездных тел, таких как наше Солнце. Когда у звезды заканчиваются запасы ядерного топлива, она раздувается и превращается в огромный красный гигант, а затем сбрасывает внешние слои. Когда этот процесс завершается, от звезды остается только небольшое сверхплотное ядро, которое астрономы называют белым карликом.

В ходе наблюдений в телескоп ANU в обсерватории Сайдинг-Спринг и анализа данных с телескопа TESS ученые обнаружили в двойной системе 2MASS J050051.85-093054.9 рекордно легкий белый карлик.

Система расположена на расстоянии 233 световых лет от Солнца. В нее, скорее всего, входит два белых карлика — астрономам при этом удалось разглядеть только рекордно легкий объект массой около 0,17 солнечных. Его компаньон, вероятно, является тусклым белым карликом массой около 0,3 солнечных.

Астрономы нашли многопланетную звездную систему

Период обращения белых карликов вокруг друг друга составляет 9,5 часов. Астрономы предполагают, что через несколько десятков миллиардов лет белые карлики сольются — это событие приведет к вспышке сверхновой.

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Космос, Наука, Астрономия, Белый карлик.
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