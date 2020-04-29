В первые несколько сотен миллионов лет на Марсе могла быть жизнь: исследование

Новости науки:В марсианских метеоритах нашли органические молекулы возрастом 4 млрд лет.

Марсианские метеориты — это части поверхности Марса, которые были выброшены в космос в результате метеоритной бомбардировки планеты, а затем в виде небольших метеоритов упали на Землю. Их изучение — пока единственный доступный исследователям способ восстанавливать геологическую историю планеты в непосредственном взаимодействии с ее породами.

Одним из самых известных и важных для науки является марсианский метеорит ALH84001, обнаруженный в Антарктиде в 1984 году. Он содержит карбонатные минералы оранжевого цвета, которые выпали в осадок из соленой жидкой воды на поверхности Марса 4 миллиарда лет назад. Его изучение позволило исследователям определить, что на раннем Марсе была вода в жидкой форме.

Тем не менее, в ходе того исследования ученые столкнулись с проблемой загрязнения метеорита земными молекулами и антарктическим снегом. Поэтому точно определить, сколько углерода азота содержится в нем, ученым не удалось — в том числе, из-за технических ограничений.

В ходе новой работы химики из JAXA провели повторное исследование ALH84001 с помощью новых методов анализа образцов марсианских пород, которые позволяют отделить земные материалы от оригинальных, марсианских.

В результате исследователям удалось обнаружить в метеорите азотсодержащие органические соединения, возраст которых составляет около 4 млрд лет. Многоэтапные проверки показали, что материалы действительно имеют марсианское происхождение. Это означает, что в первые несколько сотен миллионов лет на планете могла существовать жизнь.