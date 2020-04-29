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Чтобы не мешать астрономам: спутникам Starlink снизят яркость

Чтобы не мешать астрономам: спутникам Starlink снизят яркость
18:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Компания-разработчик аппаратов SpaceX опубликовала подробный план снижения отражательной способности корпуса аппаратов.

В 2015 году глава компании Илон Маск объявил о планах запустить глобальный проект по раздаче спутникового интернета Starlink. В мае 2019 года компания запустила на орбиту 60 спутников — они стали первыми из группировки в почти 12 тыс. аппаратов, которые расположатся на околоземной орбите.

Каждый спутник обладает яркостью — для аппаратов Starlink этот показатель изначально оценивался в две звездные величины (то есть чуть меньше, чем яркость полярной звезды). Затем астрономы уточнили оценку — аппараты будут светиться на 5-7 величин.

Помимо постоянной излучения света, спутники могут время от времени "вспыхивать" — это происходит, когда солнечный свет попадает на их батареи и корпус. По словам астрономов, спутники будут ярче всего в сумерках — это затруднит наблюдения за потенциально опасными астероидами и другими объектами в Солнечной системе, которые лучше всего видны именно в это время. Еще одна проблема — для связи и раздачи интернета спутники будут использовать радиочастоты, близкие к тем, что используют астрономы при наблюдениях с помощью наземных радиотелескопов.

Для того, чтобы снизить давление со стороны научного сообщества, SpaceX пообещала снизить яркость своих спутников. Теперь компания опубликовала подробный план того, как планирует сделать это.

На все новые спутники Starlink будут установлены VisorSat — "солнцезащитные козырьки", которые позволят блокировать для наблюдателя с Земли солнечный свет, отражающийся от корпуса и батарей аппаратов.

Starship от SpaceX выдержал криогенные испытания: на очереди огневые 

Кроме того, компания планирует изменить ориентацию спутников в пространстве после того, как они достигнут своей целевой орбиты. Эта мера позволит снизить отражательную способность уже запущенных аппаратов.

"Главная цель состоит в том, чтобы сделать спутники невидимыми невооруженным глазом и минимизировать воздействие на астрономию. Мы хотим, чтобы созвездие спутников не создавало препятствовало совершению новых астрономических открытий" - Илон Маск, глава SpaceX.

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Спутник, Наука, SpaceX, Илон Маск, Starlink.
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