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Борьба с устойчивостью бактерий к антибиотикам: человечеству поможет вакцинация

Борьба с устойчивостью бактерий к антибиотикам: человечеству поможет вакцинация
01:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Речь идет, прежде всего, о странах с низким и средним уровнем дохода.

Вакцинация детей является мощным инструментом против резистентности к антибиотикам. Об этом пишут ученые из Калифорнийского университета в Беркли в своем недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Во всем мире чрезмерное использование антибиотиков ведет к распространению устойчивых к лекарственным препаратам инфекций. А значит, люди будут более восприимчивы к таким заболеваниям, как туберкулез, малярия и пневмония. Основной удар от резистентности понесут страны третьего мира.

Новое исследование показало, что иммунизация двумя распространенными вакцинами — пневмококковой конъюгатной и ротавирусной — значительно снижает частоту острых респираторных инфекций и диареи среди маленьких детей. Кроме того, меньше детей будут получать лечение антибиотиками.

"В настоящее время почти все страны уже разработали или находятся в процессе разработки национальных планов по преодолению кризиса, вызванного устойчивостью к антибиотикам. Они создают эти планы для их систем здравоохранения, но пока очень мало доказательств того, какие именно вмешательства эффективны, — рассказал Джозеф Левнард, доцент кафедры эпидемиологии в Калифорнийском университете в Беркли. — Предоставляя точные данные о существенном воздействии, которое было достигнуто только с помощью этих двух вакцин, наша работа демонстрирует, что вакцины должны быть среди вмешательств, которые являются приоритетными".

Устойчивые к одному антибиотику бактерии становятся резистентными к другим

Пневмококковые конъюгатные вакцины защищают от бактерии Streptococcus pneumoniae (пневмококк), которая может вызывать респираторные и ушные инфекции, сепсис и менингит, в то время как ротавирусные вакцины защищают от диарейных инфекций, вызванных ротавирусом. Хотя ротавирусная инфекция сама по себе не поддается лечению антибиотиками, диарею, вызванную ротавирусом, трудно отличить от диареи, вызванной бактериальной инфекцией. Поэтому многие дети с ротавирусной диареей получают лечение антибиотиками, даже когда в этом нет необходимости.

Используя данные медико-демографических исследований 78 стран с низким и средним уровнем дохода, исследователи обнаружили, что пневмококковые и ротавирусные вакцины предотвращают, по оценкам, 19,7% острых респираторных инфекций, вылеченных антибиотиками, и 11,4% эпизодов диареи,также вылеченных антибиотиками, у детей в возрасте до пяти лет.

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Комбинируя данные об эффективности двух вакцин с текущими показателями вакцинации, команда ученых прогнозирует, что прививки теперь предотвращают 23,8 млн и 13,6 млн эпизодов острых респираторных инфекций и диареи, вылеченных антибиотиками, соответственно, среди детей в возрасте до пяти лет.

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Бактерии, Антибиотики, Вакцинация, Микробиология.
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