"Это открытие": спинозавры - самые древние крокодилоподобные

Новости науки:Спинозавры оказались самыми древними крокодилоподобными животными - эти огромные ящеры вели полуводный или водный образ жизни и использовали хвост для плавания.

Спинозавны (Spinosaurus aegyptiacus) — одни из самых крупных животных, живших на Земле. Их масса составляла около 7,5 тонн, а длина взрослой особи варьировалась от 14 до 18 м. Эти хищные динозавры жили на территории современной Африки в середине мелового периода — примерно 112–93 млн лет назад.

В течение нескольких десятилетий ученые не могли подтвердить существование спинозавров — первые найденные останки этих ящеров были уничтожены в ходе Второй мировой войны. Найдены в 1966-м кости показали, что у этих ящеров был низкий рост, необычно длинный череп и хвост.

Долгое время было принято считать, что динозавры царствовали только на суше и не пытались покорить Мировой океан. Открытие спинозавров, для которых был предположительно характерен полуводный образ жизни, породило массу споров вокруг этой идеи. Мы получили первые однозначные свидетельства того, что эти динозавры были приспособлены к плаванию в воде - Низар Ибрахим, ведущий автор исследования.

В ходе исследования ученые проанализировали один из самых полных скелетов спинозавра, найденный в Марокко в 2014 году. Создав трехмерную модель ящера, исследователи выяснили, что его хвост был намного более плоским и широким, чем считалось ранее.

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что спинозавры использовали хвост для передвижений и охоты в воде подобно современным крокодилам и амфибиям.

Это открытие — гвоздь в гроб идеи, что нептичьи динозавры никогда не вторгались в водное царство. Спинозавры активно преследовали добычу в воде, а не просто стояли на мелководье, ожидая, пока рыба проплывет. Вероятно, они провели большую часть своей жизни в воде - Низар Ибрахим, ведущий автор исследования