Скачать
Четверг, 30.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
В Киеве за сутки 60 заболевших коронавирусом, один летальный
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты
Украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты зарплаты
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Первый свой матч сборная Украины сыграла в Ужгороде (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 мая

"Это открытие": спинозавры - самые древние крокодилоподобные

"Это открытие": спинозавры - самые древние крокодилоподобные
13:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Спинозавры оказались самыми древними крокодилоподобными животными - эти огромные ящеры вели полуводный или водный образ жизни и использовали хвост для плавания.

Спинозавны (Spinosaurus aegyptiacus) — одни из самых крупных животных, живших на Земле. Их масса составляла около 7,5 тонн, а длина взрослой особи варьировалась от 14 до 18 м. Эти хищные динозавры жили на территории современной Африки в середине мелового периода — примерно 112–93 млн лет назад.

В течение нескольких десятилетий ученые не могли подтвердить существование спинозавров — первые найденные останки этих ящеров были уничтожены в ходе Второй мировой войны. Найдены в 1966-м кости показали, что у этих ящеров был низкий рост, необычно длинный череп и хвост.

Долгое время было принято считать, что динозавры царствовали только на суше и не пытались покорить Мировой океан. Открытие спинозавров, для которых был предположительно характерен полуводный образ жизни, породило массу споров вокруг этой идеи. Мы получили первые однозначные свидетельства того, что эти динозавры были приспособлены к плаванию в воде - Низар Ибрахим, ведущий автор исследования.

В ходе исследования ученые проанализировали один из самых полных скелетов спинозавра, найденный в Марокко в 2014 году. Создав трехмерную модель ящера, исследователи выяснили, что его хвост был намного более плоским и широким, чем считалось ранее.

"Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что спинозавры использовали хвост для передвижений и охоты в воде подобно современным крокодилам и амфибиям.

Это открытие — гвоздь в гроб идеи, что нептичьи динозавры никогда не вторгались в водное царство. Спинозавры активно преследовали добычу в воде, а не просто стояли на мелководье, ожидая, пока рыба проплывет. Вероятно, они провели большую часть своей жизни в воде - Низар Ибрахим, ведущий автор исследования

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Динозавры, Наука, Спинозавны, Spinosaurus aegyptiacus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
02 Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
03 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 10 000
04 "Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
05 Порошенко: ФСБ и ГБР считают проход украинских кораблей по украинскому морю - уголовным преступлением
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 30 апреля
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
В Житомирской области - четыре новых лесных пожаров
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Пенсионный фонд начал финансирование майских пенсий
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Фестиваля Atlas Weekend в 2020 году не будет: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь