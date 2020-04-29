"Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью

Новости науки:Разгадать загадку древних окаменелостей удалось усилиями палеонтологов из Денверского музея природы и Университета Луисвилля.

Несколько лет назад к Гильермо Ружье, профессору кафедры анатомических наук и нейробиологии в Университете Луисвилля, обратился Дэвид Краузе, куратор Денверского музея природы и науки. Краузе попросил коллегу помочь в идентификации окаменелости животного, которую он обнаружил во время экспедиции на Мадагаскаре.

"Когда доктор Краузе показал мне полностью сохранившуюся окаменелость и спросил мое мнение, я ответил, что никогда не видел ничего подобного, — вспоминает Ружье. — У этого млекопитающего были зубы, которым просто нет аналогов".

Краузе и группа палеонтологов обнаружили ископаемое во время экспедиции на Мадагаскаре и провели более 10 лет, работая над тем, чтобы определить место этого животного в долгой истории эволюции млекопитающих, а также чтобы с помощью этих останков изучить изменения в мировой фауне со временем.

Ружье, палеонтолог, специализирующийся именно на изучении черепов и зубов древних млекопитающих, был заинтригован и присоединился к международной команде исследователей для тщательного анализа окаменелости.

Ископаемое сохранилось удивительно полно, что происходит очень редко с древними млекопитающими, жившими в ту же эпоху, что и динозавры. Ружье пишет, что существо было похожим на бобра или маленькую капибару.

"Во-первых, удивительно, насколько этот зверь остался целым, — сказал Ружье. — Во-вторых, это ископаемое сохранилось в трех измерениях. Часто происходит так, что животное умирает и сохраняется в скалах, вес камней при этом сплющивает его, как каток. У вас будет полный скелет, но толщиной в лист бумаги. Но этот зверь сохранился в полном объеме, что это дает нам множество деталей".

Исследовательская группа назвала существо Adalatherium, которое дословно переводится с малагасийского и греческого языков как "сумасшедший зверь", что отражает его причудливые характеристики.

Они поместили найденное млекопитающее среди gondwanatherians, малоизвестной группы млекопитающих, найденных в различных местах в Южном полушарии. Ружье использовал зубы и череп животного, чтобы выяснить, как связать его с другими млекопитающими, которые жили в то же время и после него.

"Зубы у млекопитающих отражают их происхождение, диету и окружающую среду. В случае с Adalatherium морфология настолько своеобразна, что трудно использовать символы, которые мы обычно используем для установления семейных отношений, — сказал Ружье. — Систематика и эволюция млекопитающих в значительной степени зависят от морфологии зубов, поэтому, когда зубов нет или они настолько странные, что вы не знаете, что с ними делать (например, в случае с муравьедами, китами, броненосцами и ящерами), — начинаются проблемы".

Adalatherium является "продуктом" того времени изоляции, когда Мадагаскар был островом, отделенным от Индии и перемещался в сторону Африки, но до появления африканского влияния. Таким образом, это был природный "эксперимент", пример того, что называют островной биогеографией или эволюцией островов, объяснил Ружье.

А Краузе добавил, что Adalatherium — всего лишь одна, но важная часть, в очень большой загадке о ранней эволюции млекопитающих в Южном полушарии.