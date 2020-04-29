Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
Ослабление карантина: Шмыгаль анонсировал новые решения Кабмина
COVID-19 в Украине: у скольких медиков уже подтвердили коронавирус
COVID-19 в Украине: у скольких медиков уже подтвердили коронавирус
Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
Динамо Милевского пробилось в финал Кубка Беларуси
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ
Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

"Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью

"Зубы, которым просто нет аналогов": обнаружены останки животного с уникальной челюстью
20:41 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Разгадать загадку древних окаменелостей удалось усилиями палеонтологов из Денверского музея природы и Университета Луисвилля.

Несколько лет назад к Гильермо Ружье, профессору кафедры анатомических наук и нейробиологии в Университете Луисвилля, обратился Дэвид Краузе, куратор Денверского музея природы и науки. Краузе попросил коллегу помочь в идентификации окаменелости животного, которую он обнаружил во время экспедиции на Мадагаскаре.

"Когда доктор Краузе показал мне полностью сохранившуюся окаменелость и спросил мое мнение, я ответил, что никогда не видел ничего подобного, — вспоминает Ружье. — У этого млекопитающего были зубы, которым просто нет аналогов".

Краузе и группа палеонтологов обнаружили ископаемое во время экспедиции на Мадагаскаре и провели более 10 лет, работая над тем, чтобы определить место этого животного в долгой истории эволюции млекопитающих, а также чтобы с помощью этих останков изучить изменения в мировой фауне со временем.

Ружье, палеонтолог, специализирующийся именно на изучении черепов и зубов древних млекопитающих, был заинтригован и присоединился к международной команде исследователей для тщательного анализа окаменелости.

Ископаемое сохранилось удивительно полно, что происходит очень редко с древними млекопитающими, жившими в ту же эпоху, что и динозавры. Ружье пишет, что существо было похожим на бобра или маленькую капибару.

"Во-первых, удивительно, насколько этот зверь остался целым, — сказал Ружье. — Во-вторых, это ископаемое сохранилось в трех измерениях. Часто происходит так, что животное умирает и сохраняется в скалах, вес камней при этом сплющивает его, как каток. У вас будет полный скелет, но толщиной в лист бумаги. Но этот зверь сохранился в полном объеме, что это дает нам множество деталей".

Биологи обнаружили причину, почему пчелы забывают дорогу в свой улей
Биологи обнаружили причину, почему пчелы забывают дорогу в свой улейЧитать полностью

Исследовательская группа назвала существо Adalatherium, которое дословно переводится с малагасийского и греческого языков как "сумасшедший зверь", что отражает его причудливые характеристики.

Они поместили найденное млекопитающее среди gondwanatherians, малоизвестной группы млекопитающих, найденных в различных местах в Южном полушарии. Ружье использовал зубы и череп животного, чтобы выяснить, как связать его с другими млекопитающими, которые жили в то же время и после него.

"Зубы у млекопитающих отражают их происхождение, диету и окружающую среду. В случае с Adalatherium морфология настолько своеобразна, что трудно использовать символы, которые мы обычно используем для установления семейных отношений, — сказал Ружье. — Систематика и эволюция млекопитающих в значительной степени зависят от морфологии зубов, поэтому, когда зубов нет или они настолько странные, что вы не знаете, что с ними делать (например, в случае с муравьедами, китами, броненосцами и ящерами), — начинаются проблемы".

Суровое энергосбережение в суровых реалиях: арктические птицы научились "отключать" иммунитет

Adalatherium является "продуктом" того времени изоляции, когда Мадагаскар был островом, отделенным от Индии и перемещался в сторону Африки, но до появления африканского влияния. Таким образом, это был природный "эксперимент", пример того, что называют островной биогеографией или эволюцией островов, объяснил Ружье.

А Краузе добавил, что Adalatherium — всего лишь одна, но важная часть, в очень большой загадке о ранней эволюции млекопитающих в Южном полушарии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Животные, Наука, Эволюция, Останки, Палеонтология, Палеонтолог, Древние животные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
02 Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинный дудл-марафон
03 Пройдите тест и узнайте всю правду о своем характере
04 Гороскоп на май: эти знаки Зодиака ждет успех
05 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оружейный экспорт 2020: &quot;Укроборонпром&quot; снизил планы по наращиванию
"Укроборонпром" снизил финансовые планы на 2020 год
Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек
Эпидемия COVID-19: В Молдове скончались уже 111 человек
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Для всех и абсолютно бесплатно: Google открывает доступ к сервису Meet
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь