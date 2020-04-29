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Суровое энергосбережение в суровых реалиях: арктические птицы научились "отключать" иммунитет

Суровое энергосбережение в суровых реалиях: арктические птицы научились "отключать" иммунитет
03:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Птицы выключают свой иммунитет, иначе им не хватает энергии на выработку тепла.

Чрезвычайно холодная, суровая окружающая среда и постоянная охота за едой означают, что арктические животные стали специалистами в области энергосбережения. Теперь исследователи из Лундского университета в Швеции обнаружили неизвестный ранее метод энергосбережения, используемый птицами во время полярной ночи. Об этом сообщает журнал экспериментальной биологии.

Исследователи из Университета Лунда и Университета Тромсё изучили силу иммунной системы горной куропатки на Шпицбергене в Арктике. Эта птица живет дальше всего в Арктике от любой другой наземной птицы, и исследователи смотрели, как изменяется иммунный ответ зимой и поздней весной.

"Мы обнаружили, что птицы уменьшают работоспособность своей собственной системы иммунной защиты в течение пяти месяцев в году, когда круглосуточно темно для экономии энергии. Вместо этого они используют эти ресурсы для сохранения тепла и поисков пищи. Когда дневной свет возвращается, их иммунный ответ снова усиливается", - отметил Андреас Норд, исследователь из Университета Лунда.

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Исследователи обнаружили, что когда птицы заболевают в середине зимы, их потребление энергии падает по сравнению с тем, когда они здоровы. Однако, когда птицы заболевают поздней весной, их потребление энергии увеличивается.

Слабая иммунная система, вероятно, является частью всех адаптаций, которые арктические животные используют для экономии энергии зимой. Риск заражения различными заболеваниями на севере зимой меньше, чем когда становится теплее к лету.

"Это может иметь негативные последствия, когда происходят климатические изменения и перелетные птицы прибывают раньше в Арктику и улетают позже. Все больше и больше туристов также выходят на берег в местах, где люди раньше не ступали. Такой сценарий открывает путь для повышенного риска болезней и может представлять угрозу для животных, которые эволюционировали в Арктике, где сильная система иммунной защиты, возможно, не требовалась до этого", - добавил Норд.

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Когда каменные куропатки на Шпицбергене экономят энергию таким образом, они ослабляют и без того слабую иммунную систему. По словам исследователей, это, вероятно, связано с тем, что этот вид эволюционировал в Арктике, где было меньше потребности в очень сильной системе иммунной защиты.

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Арктика, Птицы, Биология, Полярная ночь.
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