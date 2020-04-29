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Биологический робот: ученые подключили спинной мозг крысы к искусственным мышцам

Биологический робот: ученые подключили спинной мозг крысы к искусственным мышцам
02:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Ученые сделали биобота из живого спинного мозга крысы и искусственных мышц.

Исследователи из Университета Иллинойса объединили неповрежденный спинной мозг крысы с тканевой трехмерной мышечной системой. Они описывают новую биогибридную систему в журнале APL Bioengineering от AIP Publishing.

Биологические роботы или биоботы черпают вдохновение из природных систем, имитируя движения организмов, такие как плавание или прыжки. Улучшения в биоботах для лучшей репликации сложных моторных поведений могут привести к созданию захватывающих приложений для биороботической инженерии, которые решат реальные проблемы. Однако это требует создания биогибридных роботов — биоботов, состоящих как из органических, так и из искусственных материалов, что является сложной задачей.

После культивирования системы в течение семи дней исследователи обнаружили, что двигательные нейроны спинного мозга начинают производить электрическую активность, которая вызывает сокращение в искусственных мышцах, отражая поведение периферической нервной системы.

"Когда мы посмотрели более глубоко на то, как развивается интерфейс между нейронами и мышцами, мы были очень взволнованы, наблюдая много общего между нашим спиноботом, созданным с помощью ткани, и развитием in vivo", - говорит Коллин Кауфман, аспирант UIUC в области неврологии.

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Этот результат указывает на то, что спинной мозг является жизнеспособным механизмом для контроля мышечного поведения, даже когда он удален из естественной среды. Исследователи также проверили это, варьируя концентрацию нейротрансмиттеров в системе. Когда присутствовали дополнительные нейротрансмиттеры, сокращения становились более структурированными и последовательными, а когда они блокировались, то подергивание уменьшалось.

Поскольку изучение периферической нервной системы может быть очень трудным, способность наблюдать его извне, как продемонстрировано в настоящем исследовании, может привести к большим успехам в медицине.

Одним из возможных примеров является болезнь Лу Герига, также известная как боковой амиотрофический склероз, когда гибель нейронов приводит к возможной потере двигательной функции. Развивая внешнюю периферическую нервную систему, исследователи могут изучать БАС с легкостью доступа к пораженным компонентам в режиме реального времени.

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"Следующие шаги по изучению такой болезни на удивление близки. Заменив мышцу, спинной мозг или любую комбинацию двух тканей на модель у БАС-больного, исследователи смогут изучить, как больные нейроны взаимодействуют со здоровыми мышцами", - добавил Кауфман. 

Кроме того, гибридные биоботы могут быть использованы в качестве хирургического учебного пособия, что позволяет студентам-медикам выполнять практические операции на реальных биологических тканях.

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Роботы, Биология, Биоботы.
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