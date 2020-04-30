Астрономам удалось "сфотографировать" далекие планетообразующие диски

Новости науки:Изображение дисков, похожих на виниловые пластинки, удается получить крайне редко, — они помогут астрономам лучше понять, как формируются планетные системы.

Для того, чтобы понять, как формируются планетные системы, в том числе Солнечная система, нужно изучить их происхождение. Планетообразующие или протопланетные диски образуются вместе со звездой, которую они окружают.

Пыль и газ пыли в них формируют зародыши планет, которые в конечном итоге превращаются в полноценные планеты, — а детали этого процесса известны ученым лишь отчасти. Например, такие планеты как Земля формируются на расстоянии менее пяти астрономических единиц от звезды.

С помощью инфракрасной информетрии ученые получили снимки протопланетных дисков, расположенных вокруг звезд в сотнях световых лет от Земли. Затем с помощью математической реконструкции они восстановили снимки по пикселям и убрали свет звезды, который сильно влиял на детализацию изображений.

"На этих снимках области, близкие к звезде, где образуются каменистые планеты, покрыты лишь несколькими пикселями. Нам нужно было визуализировать эти снимки в деталях, чтобы иметь возможность определять закономерности, которые отвечают за формирование планет. Я очень рад, что нам удалось получить 15 таких изображений" - Жак Клюска, ведущий автор исследования.